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РИА Новости

В Приморье задержали начальника уголовного розыска, сообщил источник

04:46
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Миляева задержали", - сказал собеседник, не уточнив причину.
По данным местных СМИ, в операции участвовали сотрудники регионального УФСБ и Шестого следственного управления СКР в Хабаровске. Комментариями обоих ведомств РИА Новости пока не располагает.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что не располагают информацией по этому вопросу.
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