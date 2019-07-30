В Приморье задержали начальника уголовного розыска, сообщил источник

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали начальника управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Миляева задержали", - сказал собеседник, не уточнив причину.

По данным местных СМИ, в операции участвовали сотрудники регионального УФСБ и Шестого следственного управления СКР в Хабаровске. Комментариями обоих ведомств РИА Новости пока не располагает.