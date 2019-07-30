Эксперт оценил влияние жары на работу европейских АЭС и ТЭС

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жара оказывает негативное влияние на работу АЭС и ТЭС, поскольку их работа сильно зависит от эффективности систем охлаждения, рассказал РИА Новости старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.

Как пояснил эксперт, технологический процесс как на ТЭС, так и на АЭС, требует постоянного отвода теплоты в огромных масштабах. На станциях для этого создают специальные системы охлаждения, которые и передают тепло в атмосферу, нагревая окружающий воздух - чаще не напрямую, а через промежуточный "хладагент" - обычную воду.

"Когда атмосферный воздух сильно нагревается, эффективность этих систем охлаждения резко падает (подобно тому, как трудно охладиться вентилятором, если на улице плюс 40). В этих условиях приходится снижать мощность станций - вплоть до их полной остановки", - добавил Мельников.

Вместе с тем в жару выработка электроэнергии должна увеличиваться, поскольку растет энергопотребление из-за работы кондиционеров, что актуально для стран южной Европы. Во время предыдущих температурных рекордов в июне, во Франции оценивали рост потребления электроэнергии примерно на 3% на фоне роста средней температуры воздуха за 1 день на 1,1 градуса Цельсия. Однако эксперт напомнил о негативном влиянии, которое жара оказывает на работу электростанций. "За тот же период мощность АЭС во Франции упала на 4% из-за отключения трёх энергоблоков - атомные станции (как и тепловые электростанции) очень зависят от эффективности своих систем охлаждения", - пояснил Мельников.

Для России эти эффекты в целом пока менее значимы, чем для южноевропейских стран, но тоже важны. По словам эксперта, масштабная авария в мае 2005 года в московской энергосистеме, оставившая без электроэнергии на несколько часов потребителей в нескольких районах Москвы, Подмосковья и соседних областей, была спровоцирована аномально высокой температурой воздуха в течение нескольких дней.