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РИА Новости

Томские ученые разработали топливо для новейших ядерных систем

04:12
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© РИА Новости / Яков АндреевТомский политехнический университет. Архивное фото
Томский политехнический университет. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
НОВОСИБИРСК, 30 июл - РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали ядерное топливо из тория для инновационных ядерных систем нового поколения, оно должно быть эффективным и в уже распространенных реакторах, сообщил РИА Новости представитель вуза.
В ТПУ пояснили, что расширение сырьевой базы ядерной энергетики в ближайшей перспективе может быть осуществлено задействованием тория, разведанные запасы которого на планете очень велики. Данные исследования опубликованы в AIP Conference Proceedings.
Так, ученые разработали технологию синтеза, которая поможет изготавливать различные типы ядерного топлива с дополнительными внутренними барьерами безопасности, обеспечивающими предельное выгорание делящихся изотопов и минимально возможное содержание опасных изотопов в отработанном топливе.
"В нашем случае продуктом плазмохимического синтеза является нанодисперсный порошок смеси оксидов и карбидов металлов. Порошок является основой нового класса ядерных топливных материалов, свойства которых позволяют построить ядерные энергоустановки следующего IV поколения", - привели в вузе слова научного руководителя проекта Игоря Шаманина.
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Кроме того, в рамках этого исследования ученые изучают кинетику протекания плазмохимических реакций: изменяя параметры плазмы, влияют на то, какие процессы и с какой скоростью в ней протекают. Например, если стабильность плазменного потока не обеспечена и возможен выход за пределы рабочего температурного диапазона, свойства продукта будут неудовлетворительными, отметил Шаманин.
Специалист добавил, что сейчас сибирские ученые за счет управления параметрами и элементным составом плазмы создают новые пути синтеза материалов с уникальными свойствами.
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