В России появится ГОСТ для дорог из льда, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект нового госстандарта для ледовых переправ и автозимников — дорог, которыми можно пользоваться только в холодное время года. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Согласно новому стандарту, зимник представляет собой сезонную дорогу с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему люду рек и озер.
В документе упорядочиваются правила строения, содержания и пользования зимними дорогами. Также предлагается разделить их на классы в зависимости от интенсивности движения и расположения на местности. Также новый ГОСТ устанавливает технологию использования зимников весной и осенью.
Ранее Государственная дума приняла закон, который допускает строительство на Крайнем Севере платных автодорог и их участков, включая мосты, без обеспечения альтернативного бесплатного проезда.