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РИА Новости

В России появится ГОСТ для дорог из льда, пишут СМИ

03:59
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗаснеженная дорога
Заснеженная дорога
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Заснеженная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект нового госстандарта для ледовых переправ и автозимников — дорог, которыми можно пользоваться только в холодное время года. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Согласно новому стандарту, зимник представляет собой сезонную дорогу с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему люду рек и озер.
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В документе упорядочиваются правила строения, содержания и пользования зимними дорогами. Также предлагается разделить их на классы в зависимости от интенсивности движения и расположения на местности. Также новый ГОСТ устанавливает технологию использования зимников весной и осенью.
Ранее Государственная дума приняла закон, который допускает строительство на Крайнем Севере платных автодорог и их участков, включая мосты, без обеспечения альтернативного бесплатного проезда.
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