В России появится ГОСТ для дорог из льда, пишут СМИ

Согласно новому стандарту, зимник представляет собой сезонную дорогу с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему люду рек и озер.

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 километров в час

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 километров в час

В документе упорядочиваются правила строения, содержания и пользования зимними дорогами. Также предлагается разделить их на классы в зависимости от интенсивности движения и расположения на местности. Также новый ГОСТ устанавливает технологию использования зимников весной и осенью.