МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число погибших в результате тюремного бунта в Бразилии возросло до 57 человек, 16 человек были обезглавлены и 41 умерли в результате удушья, сообщили РИА Новости в главном управлении пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).

Ранее сообщалось о 52 погибших. Беспорядки начались в понедельник в семь часов утра и продолжались до полудня (18.00 мск). Бунтующие заключенные взяли в заложники двух надзирателей, которые были освобождены. Позднее в помещениях, где происходили столкновения, начался пожар и многие заключенные скончались от удушья.