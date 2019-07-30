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РИА Новости

Число погибших в результате тюремного бунта в Бразилии возросло до 57

03:41
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© AP Photo / Felipe DanaСотрудник полиции возле тюрьмы в Бразилии. Архивное фото
Сотрудник полиции возле тюрьмы в Бразилии. Архивное фото
© AP Photo / Felipe Dana
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Число погибших в результате тюремного бунта в Бразилии возросло до 57 человек, 16 человек были обезглавлены и 41 умерли в результате удушья, сообщили РИА Новости в главном управлении пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).
Ранее сообщалось о 52 погибших. Беспорядки начались в понедельник в семь часов утра и продолжались до полудня (18.00 мск). Бунтующие заключенные взяли в заложники двух надзирателей, которые были освобождены. Позднее в помещениях, где происходили столкновения, начался пожар и многие заключенные скончались от удушья.
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Власти на протяжении нескольких часов не могли проникнуть в помещение, где произошел бунт, и установить точное число жертв. По информации управления, столкновения произошли между двумя конкурирующими группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.
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