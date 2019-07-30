В Восточном экономическом форуме впервые поучаствует исландская делегация

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Исландская делегация, которую возглавит посол Исландии в России Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, впервые примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2019), где планируется подписать соглашения о сотрудничестве на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов.

Пятый Восточный экономический форум-2019 состоится 4-6 сентября во Владивостоке.

"Исландцы примут участие в ВЭФ впервые. У нас очень хорошие отношения с послом Исландии сложились. Она приняла наше предложение приехать на форум и выступить на пленарной сессии по туризму. И хотим, чтобы какие-то соглашения уже были подписаны на ВЭФ по сотрудничеству. Конечно, речь идет о планах по сотрудничеству на территории всего Дальнего Востока и на Камчатку, в частности", - сказал Петухов.

По его словам, после недавнего визита представителей АПИ в Рейкьявик совместно с исландскими специалистами в ближайшей перспективе планируется разработать программу туристического развития для Камчатки, а также сотрудничать в развитии теплоэнергетики края на основе камчатских геотермальных источников.