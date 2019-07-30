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РИА Новости

В Латвии рассказали об опасности попыток сделать из России врага

03:22
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРига в Латвии
Рига в Латвии
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Если латвийские власти продолжат пугать жителей страны "российской угрозой", прибалтийскую республику ждут негативные последствия, заявил экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс в интервью NRA.
По его словам, запугивание населения якобы агрессивной политикой России позволяет властям страны оправдать высокие расходы на военные нужды, и это выгодно США, поскольку таким образом Вашингтону есть куда утилизировать устаревшее оружие. По мнению Юрканса, Латвии следовало бы направить средства из бюджета на более важные для республики цели — образование.
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В сейме Латвии предложили раздробить Россию на несколько частей‍По мнению депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса, такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.
Экс-министр добавил, что ситуация в Латвии не улучшится, если власти страны не прибегнут к дипломатии в отношениях с восточным соседом.
"Наша географическая ситуация — одно из наших величайших природных богатств. И именно в этом наши большие рынки, в этом наша безопасность. Если мы продолжим пугать наших жителей тем, что "русские идут", а не попытаемся понять, что происходит у соседей, и использовать дипломатию как орудие, чтобы улучшить отношения не только с политической элитой, но и с самим российским народом, то мы проиграем. Бок России мы всегда будем чувствовать, так что лучше, если этот бок будет теплым", — заключил Юрканс.
Он также раскритиковал языковую политику государства и напомнил, что еще в довоенной Латвии образование можно было получить на семи языках, и страна от этого только выигрывала, однако теперь власти запрещают русские школы и обязывают жителей страны учиться лишь на латышском.
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