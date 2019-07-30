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РИА Новости

Эксперты прокомментировали предложение премировать врачей за выявление рака

03:17
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© РИА Новости / Денис АбрамовСимуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
Симуляция плана лучевого лечения в онкологическом диспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Доплачивать врачам за выявление онкологических заболеваний неправильно, так как постановка диагноза - это обязанность медиков, кроме того, премия, которую предлагает Минздрав, слишком маленькая, чтобы существенно повысить выявляемость рака, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее сообщалось, что Минздрав России предлагает премировать врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации и профилактических осмотров. Выплаты в размере 500 рублей будут получать врачи-терапевты, фельдшеры, ответственные за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, а также медработники, назначившие диагностические исследования и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с онкозаболеванием.
"Невозможно поддерживать, потому что получается, что мы платим за болезни, а не за здоровье людей. Это порочная система, потому что врачи и так получают зарплату, а тут за то, что у них написано в должностных инструкциях, будут доплату получать. Логично было бы штрафовать за то, что они не ставят диагнозы", - рассказал президент общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский.
Он добавил, что, кроме того, не понятно, почему за установление онкологических диагнозов нужно доплачивать, а за другие - нет.
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В свою очередь, председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов отметил, что в онкологии есть проблемы с ранней диагностикой, поэтому необходимо предпринимать меры, чтобы повысить выявление онкологических заболеваний.
Однако премия, которую предлагает Минздрав, очень маленькая и вряд ли существенно скажется на качестве работы врачей, уточнил он.
"Мы всегда поддерживаем любое премирование наших медицинских работников, но 500 рублей - это очень мало", - добавил Ремизов.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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