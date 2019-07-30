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РИА Новости

В МЧС рассказали, как выжить во время грозы

03:12
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© РИА Новости / Игорь Лаухин / Перейти в фотобанкМолния над Московским международным деловым центром "Москва-Сити". Архивное фото
Молния над Московским международным деловым центром Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Лаухин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бурные природные явления, такие как грозы и ливни, опасно переживать на улице или вне укрытий, но даже в них нужно соблюдать некоторые правила безопасности, сообщили в МЧС России.
Как советуют в ведомстве, если ливень или гроза застали вас в квартире или доме, то нужно отключить всю электронику, плотно закрыть окна, двери и не подходить к ним близко. Кроме этого, не стоит дотрагиваться до металлических водопроводных кранов.
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В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
Лучше на время плохой погоды стараться оставаться дома, но если непогода застала на природе, то, как сообщают спасатели, ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями – чем они выше, тем больше вероятность попадания в него молнии. Поэтому не стоит даже подходить к высоким деревьям ближе, чем на 40 метров. Не стоит во время грозы находиться и у костра – столб горячего воздуха хорошо проводит электричество.
В случае, когда непогода застала на городской улице, нужно укрыться в ближайшем магазине или жилом доме, потому что они, как правило, всегда оборудованы качественными громоотводами. Не следует останавливаться рядом с рекламными щитами или любыми неустойчивыми конструкциями, напоминают спасатели. Кроме того, лучше не прятаться на остановках общественного транспорта – они не оборудуются системой молниезащиты. Если поблизости нет никаких зданий, лучше переждать непогоду на корточках под невысокими растениями.
Во время грозы или ливня, как отмечают в МЧС, не рекомендуется пользоваться машиной. В случае если гроза застала уже в движении, нужно припарковаться вдали от неустойчивых конструкций и не на холмах или в открытом поле. Пережидать грозу лучше в салоне автомобиля, но не под машиной или в ее кузове.
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