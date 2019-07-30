В МЧС рассказали, как выжить во время грозы

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Бурные природные явления, такие как грозы и ливни, опасно переживать на улице или вне укрытий, но даже в них нужно соблюдать некоторые правила безопасности, сообщили в МЧС России.

Как советуют в ведомстве, если ливень или гроза застали вас в квартире или доме, то нужно отключить всю электронику, плотно закрыть окна, двери и не подходить к ним близко. Кроме этого, не стоит дотрагиваться до металлических водопроводных кранов.

Лучше на время плохой погоды стараться оставаться дома, но если непогода застала на природе, то, как сообщают спасатели, ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями – чем они выше, тем больше вероятность попадания в него молнии. Поэтому не стоит даже подходить к высоким деревьям ближе, чем на 40 метров. Не стоит во время грозы находиться и у костра – столб горячего воздуха хорошо проводит электричество.

В случае, когда непогода застала на городской улице, нужно укрыться в ближайшем магазине или жилом доме, потому что они, как правило, всегда оборудованы качественными громоотводами. Не следует останавливаться рядом с рекламными щитами или любыми неустойчивыми конструкциями, напоминают спасатели. Кроме того, лучше не прятаться на остановках общественного транспорта – они не оборудуются системой молниезащиты. Если поблизости нет никаких зданий, лучше переждать непогоду на корточках под невысокими растениями.