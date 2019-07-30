В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.
Власов в своем обращении (документ есть в распоряжении РИА Новости) сообщает, что ранее в Госдуме состоялись слушания о мерах по сохранению малых водных объектов России. По словам депутата, участники слушаний отмечали, что сейчас водные объекты находятся в зоне ответственности многих федеральных органов исполнительной власти, "слабое межведомственное взаимодействие которых не позволяет эффективно проводить политику по сохранению этих водных объектов".
"Спикеры круглого стола отмечали, что многие полномочия этих органов дублируются, также недостаточно четко разграничены зоны ответственности. Прошу Вас распорядиться рассмотреть возможность создания министерства водных ресурсов", - говорится в письме Власова на имя Медведева.