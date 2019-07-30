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РИА Новости

В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов

03:06
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.
Власов в своем обращении (документ есть в распоряжении РИА Новости) сообщает, что ранее в Госдуме состоялись слушания о мерах по сохранению малых водных объектов России. По словам депутата, участники слушаний отмечали, что сейчас водные объекты находятся в зоне ответственности многих федеральных органов исполнительной власти, "слабое межведомственное взаимодействие которых не позволяет эффективно проводить политику по сохранению этих водных объектов".
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"Спикеры круглого стола отмечали, что многие полномочия этих органов дублируются, также недостаточно четко разграничены зоны ответственности. Прошу Вас распорядиться рассмотреть возможность создания министерства водных ресурсов", - говорится в письме Власова на имя Медведева.
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Василий ВласовДмитрий МедведевГосдума РФПравительство РФРоссияОбщество
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