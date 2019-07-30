В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов

Власов в своем обращении (документ есть в распоряжении РИА Новости) сообщает, что ранее в Госдуме состоялись слушания о мерах по сохранению малых водных объектов России. По словам депутата, участники слушаний отмечали, что сейчас водные объекты находятся в зоне ответственности многих федеральных органов исполнительной власти, "слабое межведомственное взаимодействие которых не позволяет эффективно проводить политику по сохранению этих водных объектов".