В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета " Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета " Известия ".

Письмо за подписью председателя ООП Ильи Зотова поступило в Госдуму 25 июля.

Объединение выступило с инициативой создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.

Предлагается закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их в связи с "осуществлением продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".

Объединение сформировало список из 229 сайтов, по мнению ООП, торгующих билетами нелегальных автоперевозчиков. В него попали BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связном.Трэвел" и многих других.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил "Известиям", что предложение ООП будет обсуждаться на осенней сессии.