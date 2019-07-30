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РИА Новости

В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar

02:44
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Письмо за подписью председателя ООП Ильи Зотова поступило в Госдуму 25 июля.
Объединение выступило с инициативой создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков.
Предлагается закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов, что позволит блокировать их в связи с "осуществлением продажи товаров и услуг, угрожающих безопасности граждан".
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Объединение сформировало список из 229 сайтов, по мнению ООП, торгующих билетами нелегальных автоперевозчиков. В него попали BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на OneTwoTrip, "Туту.ру", "Связном.Трэвел" и многих других.
Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил "Известиям", что предложение ООП будет обсуждаться на осенней сессии.
Владимир Путин по итогам заседания Госсовета, которое состоялось 26 июня, поручил правительству обеспечить до первого декабря 2020 года создание единой федеральной системы контроля междугородних автобусных пассажирских перевозок, чтобы снизить долю нелегальных перевозчиков на рынке.
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BlaBlaCarГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Общероссийское объединение пассажиров. Это вообще кто?))) Менее двух лет как зарегистрированы. Учредители странные левые люди, некоторые связанны с транспортным бизнесом)))
30 июля, 03:21
Дима Ф
16461105
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30 июля, 03:31
llj2
10260112
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