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РИА Новости

Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала, пишут СМИ

02:34
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкЗакат с острова Ольхон на озере Байкал
Закат с острова Ольхон на озере Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В результате повторного наводнения в Иркутской области в Байкал уже в ближайшее время могут попасть вещества, которые способны уничтожить экосистему озера, сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова.
Так, по словам специалиста, наибольшую угрозу для Байкала представляет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который был закрыт в 2013 году. Но отходы от его работы до сих пор хранятся в огромных ямах (картах) на южном побережье озера. Эти отходы состоят из золы, а также вещества шлам-лигнин, которое образуется в процессе производства целлюлозы. Примерный объем отходов составляет 5 миллионов тонн.
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Эти карты заполнены почти до краев, поэтому увеличение объема осадков, и, соответственно, увеличение уровня поверхностных вод может привести к попаданию отходов в воды Байкала.
В результате этого в озере произойдет чрезмерное хлорирование воды, из-за чего погибнет весь зоопланктон, а это в свою очередь повлечет разрушение всей пищевой цепочки экосистемы Байкала. Федотов также отметил, что эти отходы можно использовать в качестве топлива, однако пока до этого ни у кого "не дошли руки".
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. Подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей.
На данный момент в Тулуне появилась угроза повторного наводнения. Уровень воды в реке Ия превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров. В городе и его окрестностях объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления. В ночь на вторник была закрыта федеральная трасса Р-255.
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Паводок в Иркутской областиБайкалРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Единственная причина эко бедствия в Сибири - это хищническое уничтожение лесов. Лес это естественный аккумулятор влаги, в дождь собирает, в засуху отдает. Без леса теперь сильный дождь будет оборачиваться наводнением, а отсутствие его - засухой и пожарами. И исправить это быстро - невозможно.
30 июля, 03:48
sizif8
3200013
У кого то ещё есть возражения том, что наше правительство не профессиональное?
30 июля, 04:14
aalex79-7979
2000102
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