Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала, пишут СМИ

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В результате повторного наводнения в Иркутской области в Байкал уже в ближайшее время могут попасть вещества, которые способны уничтожить экосистему озера, сообщает газета " В результате повторного наводнения в Иркутской области в Байкал уже в ближайшее время могут попасть вещества, которые способны уничтожить экосистему озера, сообщает газета " Известия " со ссылкой на директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова.

Так, по словам специалиста, наибольшую угрозу для Байкала представляет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который был закрыт в 2013 году. Но отходы от его работы до сих пор хранятся в огромных ямах (картах) на южном побережье озера. Эти отходы состоят из золы, а также вещества шлам-лигнин, которое образуется в процессе производства целлюлозы. Примерный объем отходов составляет 5 миллионов тонн.

Эти карты заполнены почти до краев, поэтому увеличение объема осадков, и, соответственно, увеличение уровня поверхностных вод может привести к попаданию отходов в воды Байкала.

В результате этого в озере произойдет чрезмерное хлорирование воды, из-за чего погибнет весь зоопланктон, а это в свою очередь повлечет разрушение всей пищевой цепочки экосистемы Байкала. Федотов также отметил, что эти отходы можно использовать в качестве топлива, однако пока до этого ни у кого "не дошли руки".

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. Подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей.