Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T02:08Z
https://ria.ru/20190730/1556986754.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155697/99/1556979997_0:162:1280:882_1036x0_80_0_0_5cae01299d68390bac24a10875b59b11.jpg
РИА Новости

В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб

02:08
408
© ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019
© ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019
ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске на площади тысяча квадратных метров ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Пятигорске на улице Краснослободской в цехе по производству шуб произошел пожар на площади тысяча квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, погибших и пострадавших нет.
"В 23.20 мск полная ликвидация пожара на площади тысяча квадратных метров", - отметили в МЧС.
000011
Обсудить 0
Ставропольский крайПроисшествия
Рекомендуем
Фольклорный музыкальный коллектив Бабушки из Бураново. Архивное фото
"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
РИА
Новости
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
В Тулуне начали подачу технической воды в дома
В США пять человек погибли в результате стрельбы
Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
В Приамурье из-за угрозы подтопления эвакуировали детский лагерь
Лента
новостей
Дипломаты рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Казахстане
В Хабаровском крае вода ушла с 17 дворов в подтопленном паводком поселке
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Число жертв крушения самолета в Пакистане возросло до 19, сообщают СМИ
Назначенный Художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы Табакерки
Машков назвал условие для возвращения в кино
Сотрудник полиции возле тюрьмы в Бразилии. Архивное фото
Число погибших в результате тюремного бунта в Бразилии возросло до 57
Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл. Архивное фото
Лидер республиканцев в сенате США отверг обвинения в работе на Россию
В Перми задержали псевдоинспекторов пожарной безопасности
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
В Тулунском районе эвакуировали людей с подтопленных территорий
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
Здание Железнодорожного вокзала Владивостока. Архивное фото
Во Владивостоке начальника железнодорожной станции заподозрили в коррупции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53В России упростили процедуру сделок с недвижимостью
09:51Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
09:44Экс-президента Судана отпустят из тюрьмы на похороны матери
09:44В МЧС предупредили о ливнях в Хабаровском крае
09:42В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
09:40В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
09:40Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных
09:37Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра
09:37Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
09:35МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна
09:34В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
09:33Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
09:32Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло
09:32В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
09:24В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла
09:24Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free
09:23В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска
09:22Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров
09:12Блок со спутником "Меридиан" отделился от ракеты "Союз-2.1а"
09:08Минобороны взяло на сопровождение "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан"
Лента новостейМолния