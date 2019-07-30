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РИА Новости

В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета

02:06
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Десять человек погибли при крушении небольшого самолета в провинции Пенджаб на северо-востоке страны, сообщает местная газета News International со ссылкой на спасательные службы.
По данным издания, инцидент произошел в ночь на вторник в городе Равалпинди. В результате инцидента погибли десять человек, в числе которых два пилота самолета.
Сообщается, что после крушения самолет загорелся и огонь перенесся на несколько близлежащих домов. В настоящий момент аварийно-спасательные службы находятся на месте инцидента и ведут спасательные операции.
Причины крушения в настоящее время не приводятся.
Кадры с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
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Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
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