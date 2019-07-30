В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Десять человек погибли при крушении небольшого самолета в провинции Пенджаб на северо-востоке страны, сообщает местная газета News International со ссылкой на спасательные службы.
По данным издания, инцидент произошел в ночь на вторник в городе Равалпинди. В результате инцидента погибли десять человек, в числе которых два пилота самолета.
#planecrash at Rawalpindi Bahria phase 7 @SAMAATV @92newschannel @ARYNEWSOFFICIAL @aapnewspk @ARYNEWSOFFICIAL pic.twitter.com/kQeQ2C4zmP— Munir Ahmed (@MunirAhmedLive) 29 июля 2019 г.
Сообщается, что после крушения самолет загорелся и огонь перенесся на несколько близлежащих домов. В настоящий момент аварийно-спасательные службы находятся на месте инцидента и ведут спасательные операции.
Причины крушения в настоящее время не приводятся.