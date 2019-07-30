Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Сенат конгресса США не смог преодолеть вето президента Дональда Трампа на три резолюции конгресса, которые призывали администрацию не продавать некоторые виды оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

По итогам голосования 45 сенаторов проголосовали за преодоление вето, 40 - против. Для того, чтобы преодолеть вето, требовалось две трети голосов в 100-местном сенате.

Ранее Трамп наложил вето на резолюции, которые требовали заморозить продажу оружия более чем на 8 миллиардов долларов. По заявлению администрации, этого требуют интересы поддержки союзников в регионе в условиях угроз со стороны Ирана. Трамп заявлял, что отмена продаж ослабит конкурентоспособность США на рынке оружия и повредит отношениям с партнерами.

Несмотря на то, что вето преодолеть не удалось, обе партии в конгрессе своими резолюциями выказали неодобрение Трампу, который принял решение о продаже оружие вопреки позиции конгресса. В частности, Саудовской Аравии вменяли в вину в конгрессе мирные жертвы в ходе войны арабской коалиции с повстанцами-хуситами в Йемене, убийство журналиста Джамаля Хашукджи и нарушение прав человека.

Администрации пришлось пойти на юридическую уловку и объявить так называемый режим чрезвычайного положения, чтобы не дать конгрессу застопорить продажи оружия ряду стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ.