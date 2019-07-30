Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля

Доказательство от ПРОтивного. Для чего Штатам нужна система THAAD в ФРГ Американцы явно пытаются убить в Германии сразу двух зайцев. Обычное дело. Правда, ПРО по зайцам – это еще абсурдней, чем пушкой по воробьям. Тем паче если "а нам все равно".