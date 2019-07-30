Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил успешное совместное испытание противоракетной обороны США и Израиля.
"В давнем сотрудничестве США и Израиля по противоракетной обороне достигнут большой прогресс. Успешное испытание было не только вехой для национальной безопасности обеих стран, но и помогло региональной безопасности на Ближнем Востоке", - написал Болтон в Twitter.
Он приложил ссылку на статью газеты Jerusalem Post, где рассказывается о 10-дневных испытаниях ракет-перехватчиков на Аляске. По данным газеты, это было первое испытание ракет за пределами Израиля.
Ракета "Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается обеими странами для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз — от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.
В воскресенье о проведении испытаний объявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. По его словам, ракетный комплекс выполнил успешный заатмосферный перехват цели на недосягаемых ранее скоростях и высотах. Израильский премьер заверил, что эта ракета позволит Израилю сбивать баллистические ракеты Ирана, если Тегеран решит напасть на еврейское государство.
На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, предназначенные для борьбы с иранскими "шихабами" и сирийскими "скадами", а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "кассамов" и "градов". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболла".