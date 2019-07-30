"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Участницы фольклорного музыкального коллектива "Бабушки из Бураново" - выступавший на "Евровидении" первый состав "Бурановских бабушек" - считают, что для хорошей готовки в доме должна быть печь.

В среду в самом высоком ресторане Европы Ruski в "Москва-Сити" прошел ужин в рамках проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России", посвященный открытию недели Удмуртии. Первый состав группы из удмуртского села "Бурановские бабушки" в 2012 году занял на "Евровидении" второе место. Сейчас они гастролируют под названием "Бабушки из Бураново".

"В основном, это все делается в печи... И супы делаются в печи, они очень наваристые получаются. И мясо печется в печи, и перепечи. Главное, чтобы дома была печь", - сказала РИА Новости вокалистка Галина Дородова.