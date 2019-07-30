Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T01:40Z
https://ria.ru/20190730/1556986600.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/96376/62/963766256_0:206:3054:1924_1036x0_80_0_0_d47e3674d4a7155cc2caf015d9135c25.jpg
РИА Новости

"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни

01:40
290
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФольклорный музыкальный коллектив "Бабушки из Бураново". Архивное фото
Фольклорный музыкальный коллектив Бабушки из Бураново. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Фольклорный музыкальный коллектив "Бабушки из Бураново". Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Участницы фольклорного музыкального коллектива "Бабушки из Бураново" - выступавший на "Евровидении" первый состав "Бурановских бабушек" - считают, что для хорошей готовки в доме должна быть печь.
В среду в самом высоком ресторане Европы Ruski в "Москва-Сити" прошел ужин в рамках проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России", посвященный открытию недели Удмуртии. Первый состав группы из удмуртского села "Бурановские бабушки" в 2012 году занял на "Евровидении" второе место. Сейчас они гастролируют под названием "Бабушки из Бураново".
"В основном, это все делается в печи... И супы делаются в печи, они очень наваристые получаются. И мясо печется в печи, и перепечи. Главное, чтобы дома была печь", - сказала РИА Новости вокалистка Галина Дородова.
По словам других исполнительниц, несмотря на то, что сейчас в домах есть газовые плиты, у бабушек остались печи, в которых готовят к праздникам.
Пирог с персиками
24 мая, 08:19
Эксперты рассказали, как есть все, что хочется, и не полнеть
300112
Обсудить 0
Бурановские бабушкиУдмуртияРоссияОбщество
Рекомендуем
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
РИА
Новости
В США пять человек погибли в результате стрельбы
Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
Экологи опасаются за судьбу самой маленькой косатки из "китовой тюрьмы"
Лента
новостей
Генеральный директор АНО Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Архивное фото
В АПИ сообщили о планах развивать геотермальное теплоснабжение на Камчатке
В США двух беженцев из Сомали обвинили в поддержке ИГ*
Молния над Московским международным деловым центром Москва-Сити. Архивное фото
В МЧС рассказали, как выжить во время грозы
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019
В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
Эмблема Восточного экономического форума. Архивное фото
В Восточном экономическом форуме впервые поучаствует исландская делегация
Золотые слитки. Архивное фото
Эксперт спрогнозировал последствия снятия ограничений ЕЦБ на продажу золота
Пустыня
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
Назначенный Художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы Табакерки
Машков назвал условие для возвращения в кино
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53В России упростили процедуру сделок с недвижимостью
09:51Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
09:44Экс-президента Судана отпустят из тюрьмы на похороны матери
09:44В МЧС предупредили о ливнях в Хабаровском крае
09:42В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
09:40В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
09:40Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных
09:37Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра
09:37Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
09:35МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна
09:34В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
09:33Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
09:32Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло
09:32В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
09:24В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла
09:24Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free
09:23В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска
09:22Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров
09:12Блок со спутником "Меридиан" отделился от ракеты "Союз-2.1а"
09:08Минобороны взяло на сопровождение "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан"
Лента новостейМолния