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РИА Новости

Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты

01:20
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Служба транспортной безопасности США (TSA) конфисковала пусковую установку для ракеты в багаже пассажира, прилетевшего из Кувейта, сообщила в Twitter представитель службы Лиза Фарбстин.
Она выложила в сеть фотографию установки для управляемой ракеты AGM-176 Griffin производства американской корпорации Raytheon. Эта осколочно-фугасная ракета длиной до 140 сантиметров имеет дальность до 5,5 километров. В разных модификациях эту ракету можно запускать с земли, корабля и самолета.
"Офицеры TSA в аэропорту Балтимора обнаружили эту пусковую установку в багаже сегодня рано утром. Мужчина заявил, что привез ее из Кувейта в качестве сувенира. Наверное, ему стоило вместо этого выбрать брелок!" - написала Фарбстин.
Служба транспортной безопасности сообщила, что пусковая установка была в нерабочем состоянии. Тем не менее, ее отправили на утилизацию. Пассажира допросили и позволили ему продолжить путь в Техас, где он живет.
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