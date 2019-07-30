Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Служба транспортной безопасности США (TSA) конфисковала пусковую установку для ракеты в багаже пассажира, прилетевшего из Кувейта, сообщила в Twitter представитель службы Лиза Фарбстин.

Она выложила в сеть фотографию установки для управляемой ракеты AGM-176 Griffin производства американской корпорации Raytheon. Эта осколочно-фугасная ракета длиной до 140 сантиметров имеет дальность до 5,5 километров. В разных модификациях эту ракету можно запускать с земли, корабля и самолета.

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG — TSAmedia_LisaF (@TSAmedia_LisaF) 29 июля 2019 г.

"Офицеры TSA в аэропорту Балтимора обнаружили эту пусковую установку в багаже сегодня рано утром. Мужчина заявил, что привез ее из Кувейта в качестве сувенира. Наверное, ему стоило вместо этого выбрать брелок!" - написала Фарбстин.