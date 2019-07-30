В Тулуне закрыли федеральную трассу

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в Иркутской области закрыта из-за угрозы паводка, сообщается на Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в Иркутской области закрыта из-за угрозы паводка, сообщается на сайте администрации Тулуна.

"Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" будет перекрыта до того момента, пока мы не увидим, что вода пошла на спад. По прогнозам, она должна остановиться в ближайшее время. Тогда трассу откроем", — цитирует губернатора Приангарья Сергея Левченко его пресс-служба.

По данным на утро 30 июля, уровень воды в реке Ия в Тулуне достиг отметки в 990 сантиметров (норма — 700 сантиметров).

В городе объявлено штормовое предупреждение. Согласно информации на портале местной администрации, в ближайшие двое суток прогнозируется повышения уровня воды до 1150 сантиметров и затопление населенных пунктов в пойме реки.

Накануне власти сообщили об эвакуации жителей Тулуна и близлежащих районов.

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба

В конце июня сильные дожди в Приангарье привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести.

Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Росгвардия перебросила дополнительные силы в Тулун для ликвидации последствий наводнения, всего в городе работают 202 военнослужащих и более 40 единиц техники