ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах.
"Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", - написал Трамп у себя в Twitter.
Американский лидер не пояснил, что конкретно он имеет в виду.
США неоднократно предлагали Тегерану вновь возобновить переговоры после того, как в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе в мае 2017 года. Иран такие предложения пока отвергает.