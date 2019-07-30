ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах.

Американский лидер не пояснил, что конкретно он имеет в виду.

США неоднократно предлагали Тегерану вновь возобновить переговоры после того, как в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе в мае 2017 года. Иран такие предложения пока отвергает.