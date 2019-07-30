Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T00:34Z
https://ria.ru/20190730/1556986290.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152488/16/1524881672_0:0:2796:1573_1036x0_80_0_0_c15f6c60bd2dc476e8cef103e28d2875.jpg
РИА Новости

Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах

00:34
593
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах.
"Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", - написал Трамп у себя в Twitter.
Американский лидер не пояснил, что конкретно он имеет в виду.
США неоднократно предлагали Тегерану вновь возобновить переговоры после того, как в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе в мае 2017 года. Иран такие предложения пока отвергает.
Иранцы сжигают флаг США в Тегеране. 10 мая 2019
5 июля, 08:00
Европа ставит Иран и США на грань войны. Но не по своей воле
181121
Обсудить 1
Дональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране. Архивное фото
Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
Лента
новостей
СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
Танкер Stena Impero
Иран отверг возможность обмена задержанного Stena Impero на Grace 1
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
Американская военная техника в Сирии
Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии
Россия и Иран проведут совместные военные учения
В США пять человек погибли в результате стрельбы
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
В ООН сообщили о росте числа жертв вооруженных конфликтов среди детей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Генконсул в Анталье рассказал об угрозах, подстерегающих россиян на отдыхе
09:56Порошенко назвал причину проигрыша своей партии на выборах в Раду
09:53В России упростили процедуру сделок с недвижимостью
09:51Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
09:44Экс-президента Судана отпустят из тюрьмы на похороны матери
09:44В МЧС предупредили о ливнях в Хабаровском крае
09:42В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
09:40В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
09:40Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных
09:37Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра
09:37Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
09:35МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна
09:34В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
09:33Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
09:32Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло
09:32В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
09:24В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла
09:24Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free
09:23В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска
09:22Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров
Лента новостейМолния