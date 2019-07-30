Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану

ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Прошедшее в воскресенье заседание совместной комиссии по Ирану показало стремление сторон сохранить ядерную сделку, заявила эксперт американской организации "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (Nuclear Threat Initiative, NTI) Кори Хиндерстин.

Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана провели 28 июля в Вене заседание совместной комиссии по соглашению о ядерной программе Ирана.

"Встреча совместной комиссии в Вене... я думаю, что она показала нечто важное. Она показала, что все еще есть, что сохранить в СВПД", - сказала она на мероприятии в Вашингтоне, организованном Ассоциацией по контролю над вооружениями.

Эксперт отметила, что как и европейцы, так и иранцы заявили о продуктивности прошедшей встречи.

"Перед лицом многих препятствий и по мере сокращения возможностей я считаю, что мы по-прежнему видим, что члены сделки привержены сохранению выгод сделки", - добавила Хиндерстин.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.

Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.