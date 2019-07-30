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РИА Новости

Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану

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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Прошедшее в воскресенье заседание совместной комиссии по Ирану показало стремление сторон сохранить ядерную сделку, заявила эксперт американской организации "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (Nuclear Threat Initiative, NTI) Кори Хиндерстин.
Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана провели 28 июля в Вене заседание совместной комиссии по соглашению о ядерной программе Ирана.
"Встреча совместной комиссии в Вене... я думаю, что она показала нечто важное. Она показала, что все еще есть, что сохранить в СВПД", - сказала она на мероприятии в Вашингтоне, организованном Ассоциацией по контролю над вооружениями.
Эксперт отметила, что как и европейцы, так и иранцы заявили о продуктивности прошедшей встречи.
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"Перед лицом многих препятствий и по мере сокращения возможностей я считаю, что мы по-прежнему видим, что члены сделки привержены сохранению выгод сделки", - добавила Хиндерстин.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. При этом президент США Дональд Трамп заявляет о готовности обсуждать новую сделку с Тегераном без предварительных условий, однако тот требует снятия санкций для начала переговорного процесса.
Иран 8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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