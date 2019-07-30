Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T00:30Z
https://ria.ru/20190730/1556986208.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами

00:30
19668
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Зарплата генерального директора НК "Фонд развития моногородов" в миллион рублей в месяц превышала расходы бюджетов некоторых моногородов в 2018 году, говорится в материалах проверки Счетной палаты по реализации программы "Комплексное развитие моногородов".
В отчете уточняется, что в четырех моногородах исполнение бюджетов по расходам за 2018 год составило не более десяти миллионов рублей.
Данные о зарплате руководителя фонда приведены из приказа организации от 31 августа 2018 года. В настоящее время гендиректором фонда является Ирина Макиева, которая также занимает пост заместителя председателя ВЭБа. Должность руководителя фонда она заняла в конце июля 2018 года, сменив прежнего главу Илью Кривогова. Председателем наблюдательного совета фонда является министр экономического развития Максим Орешкин.
В 2015-2018 годах административно-хозяйственные расходы фонда составили 857 миллионов рублей. "Наибольшая статья затрат приходилась на оплату труда сотрудников - 81,9%, и не зависела от результатов деятельности фонда, была сопоставима с бюджетом целого моногорода", - указывает Счетная палата. Затраты фонда на выплаты персоналу за 2018 год в сумме 258,5 миллиона рублей сопоставимы с исполнением доходной части бюджета города Пикалево Ленинградской области за 2018 год – 192 миллиона рублей.
Здание Счетной палаты РФ
27 июня, 00:35
Счетная палата задалась вопросом, зачем таможне штатные художники
В целом расходы фонда на выполнение функций проектного офиса и административно-хозяйственные расходы за 2015-2018 годы составили 1,051 миллиарда рублей.
Аудиторы Счетной палаты напоминают, что сроки реализации программы развития моногородов были определены как ноябрь 2016 - декабрь 2025 года. В 2017-2020 годах финансирование программы предусматривалось на уровне 25 миллиардов рублей. Палата в 2018 году высказывала сомнения по поводу действенности программы, так как, несмотря на господдержку, не было найдено эффективных способов решения проблем. На заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам было принято решение о досрочном завершении программы с первого января 2019 года.
Макиева в июле текущего года сообщила журналистам, что осенью планируется принять новую программу развития моногородов, финансирование которой планируется с первого января 2020 года. Она будет рассчитана на срок до 2024 года, а ежегодное финансирование планируется на уровне 10-11 миллиардов рублей.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
20 мая, 00:30
Счетная палата выявила медленное освоение бюджетных средств на нацпроекты
8255319853
Обсудить 7
Фонд развития моногородовСчетная палата РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Сколько же дармоедов! Какие только должности не придумают,лишь бы бюджет пилить!
30 июля, 01:29
РНРоман Неизвестный
3200200
Рекомендуем
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
РИА
Новости
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Назначенный Художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы Табакерки
Машков назвал условие для возвращения в кино
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"
Лента
новостей
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский рассказал, чем может обернуться незаконная акция в Москве
Деньги
В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Собака породы питбуль. Архивное фото
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Форсирование водной преграды с помощью понтонно-мостовой переправы
В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В МЧС прокомментировали слова красноярского губернатора о тушении пожаров
Смог в Новосибирске, вызванный действующими лесными пожарами на территории Красноярского края.
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров
Последствия пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплексаХолдоми в Солнечном районе Хабаровского края
ФАС выявила нарушения при закупке палаток для лагеря в Хабаровском крае
Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
В ООН сообщили о росте числа жертв вооруженных конфликтов среди детей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:56Порошенко назвал причину проигрыша свой партии на выборах в Раду
09:53В России упростили процедуру сделок с недвижимостью
09:51Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
09:44Экс-президента Судана отпустят из тюрьмы на похороны матери
09:44В МЧС предупредили о ливнях в Хабаровском крае
09:42В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
09:40В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
09:40Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных
09:37Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра
09:37Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
09:35МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна
09:34В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
09:33Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
09:32Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло
09:32В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
09:24В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла
09:24Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free
09:23В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска
09:22Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров
09:12Блок со спутником "Меридиан" отделился от ракеты "Союз-2.1а"
Лента новостейМолния