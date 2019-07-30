СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Зарплата генерального директора НК "Фонд развития моногородов" в миллион рублей в месяц превышала расходы бюджетов некоторых моногородов в 2018 году, говорится в материалах проверки Счетной палаты по реализации программы "Комплексное развитие моногородов".

В отчете уточняется, что в четырех моногородах исполнение бюджетов по расходам за 2018 год составило не более десяти миллионов рублей.

Данные о зарплате руководителя фонда приведены из приказа организации от 31 августа 2018 года. В настоящее время гендиректором фонда является Ирина Макиева, которая также занимает пост заместителя председателя ВЭБа. Должность руководителя фонда она заняла в конце июля 2018 года, сменив прежнего главу Илью Кривогова. Председателем наблюдательного совета фонда является министр экономического развития Максим Орешкин.

В 2015-2018 годах административно-хозяйственные расходы фонда составили 857 миллионов рублей. "Наибольшая статья затрат приходилась на оплату труда сотрудников - 81,9%, и не зависела от результатов деятельности фонда, была сопоставима с бюджетом целого моногорода", - указывает Счетная палата. Затраты фонда на выплаты персоналу за 2018 год в сумме 258,5 миллиона рублей сопоставимы с исполнением доходной части бюджета города Пикалево Ленинградской области за 2018 год – 192 миллиона рублей.

В целом расходы фонда на выполнение функций проектного офиса и административно-хозяйственные расходы за 2015-2018 годы составили 1,051 миллиарда рублей.

Аудиторы Счетной палаты напоминают, что сроки реализации программы развития моногородов были определены как ноябрь 2016 - декабрь 2025 года. В 2017-2020 годах финансирование программы предусматривалось на уровне 25 миллиардов рублей. Палата в 2018 году высказывала сомнения по поводу действенности программы, так как, несмотря на господдержку, не было найдено эффективных способов решения проблем. На заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам было принято решение о досрочном завершении программы с первого января 2019 года.