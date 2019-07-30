Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку

Затопленные дома в городе Тулун в Иркутской области

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, сообщается на Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, сообщается на сайте городской администрации.

За сутки уровень воды поднялся на 25 сантиметров. В Тулуне и районе была объявлена эвакуация населения из-за угрозы подтопления.

В ночь на вторник была закрыта федеральная трасса Р-255. Позже уровень воды повысился еще на 60 сантиметров и достиг почти десяти метров.