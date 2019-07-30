Ученые рассказали всю правду о метеозависимости

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. При резких перепадах атмосферного давления болит голова, дождливая погода обостряет ревматизм, а при похолодании повышается риск сердечного приступа. Не все из подобных распространенных мнений подтверждается научными исследованиями.

Из-за сырой погоды ноют кости?

В июне 2012 года два десятка австралийцев, страдающих остеопорозом коленных суставов, зарегистрировались на специальном сайте. В личном кабинете каждого была кнопка, на которую следовало нажимать всякий раз, когда они чувствовали боль в суставах больше восьми часов подряд. При этом необходимо было указать, насколько сильно болит.

Эти данные шли ученым из университетов Мельбурна и Сиднея, которые сопоставляли их с показателями температуры, относительной влажности, атмосферного давления и осадков в районе проживания пациента. Также погоду фиксировали и в те дни, когда у испытуемых ничего не болело.

Первые результаты показали: никакой связи между переменой погоды и болями в суставах нет. Тогда решили расширить выборку и продлили проект до июля 2014-го. За это время в исследовании приняли участие свыше трехсот добровольцев, каждый следил за болевыми ощущениями в среднем в течение трех месяцев. Выводы были те же: возникновение боли и ее интенсивность никак не коррелировали с перепадами температур или изменением атмосферного давления.

Одновременно вторая часть исследовательской команды привлекла к похожему проекту почти тысячу добровольцев, жалующихся на постоянные боли в спине. Специалисты наблюдали за ними около двух лет и пришли к аналогичному заключению : поясница болела независимо от того, светило на улице солнце или шел дождь.

Работы австралийских ученых полностью согласуются с результатами норвежских специалистов. Те проанализировали девять научных исследований на тему метеозависимости пациентов с артритом и ни в одном не обнаружили стабильно повторяющегося случая влияния погоды на боли в суставах. Впрочем, голландские ученые, два года следившие за двумястами пациентами, утверждают , что такая связь есть. У их испытуемых интенсивность боли в коленях немного увеличивалась при повышении влажности воздуха и атмосферного давления.

Когда начинает болеть голова

На мигрень жалуется каждый седьмой взрослый человек в мире. Точные причины ее возникновения пока неизвестны, хотя есть предположения, что головная боль связана с врожденными особенностями строения нервных клеток. Тем не менее многие пациенты склонны считать, что голова у них начинает болеть исключительно из-за смены погоды.

Немецкие ученые еще в 2010 году показали , что в этом поверье есть рациональное зерно. Они год наблюдали за 20 жителями Берлина, страдающими мигренью, и сравнивали их записи о болевых приступах с метеоусловиями в городе. Примерно у трети испытуемых (шесть человек) боль на самом деле усиливалась в холодные и влажные дни.

Японские ученые похожим образом проверили 34 добровольцев с хроническими мигренями. И действительно, все они начинали жаловаться на сильную головную боль даже при незначительном понижении атмосферного давления. Согласно исследованию канадских ученых, в котором приняли участие двадцать пациентов с мигренью, головная боль, наоборот, давала о себе знать в те дни, когда атмосферное давление было повышенным.

По мнению тайваньских специалистов, проанализировавших записи 66 пациентов, приступы мигрени — результат похолодания. У половины волонтеров зимой голова болела чаще, чем летом. Американские специалисты, напротив, считают , что приступы мигрени учащаются в теплые и влажные дни.

Доказано экспериментом

Слабое место большинства исследований о влиянии погоды на самочувствие — субъективность. Практически все работы основываются на анализе статистики посещений врача или опросах пациентов. Провести клинические испытания по всем правилам, с контрольной и экспериментальной группами добровольцев, непросто. Тем более если речь идет о людях с артритом или хронической мигренью.

Однако немецкие ученые решили попытать счастья. Семьдесят пять совершенно здоровых добровольцев в течение нескольких дней помещали в климатические камеры — специальные устройства, позволяющие моделировать уровни атмосферного давления и влажности. В итоге выяснилось , что пониженное давление и повышенная влажность действительно влияют на человека — он начинает хуже ощущать запахи, но не более того.