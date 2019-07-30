Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T08:54Z
https://ria.ru/20190730/1556982005.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155696/80/1556968039_0:0:1023:575_1036x0_80_0_0_98fdeca0840c3203dacdfdbbf12c02fa.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали всю правду о метеозависимости

08:00
1557
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / piotr_marcinski, Depositphotos / dadamarkokoПогода влияет на самочувствие
Погода влияет на самочувствие
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / piotr_marcinski, Depositphotos / dadamarkoko
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. При резких перепадах атмосферного давления болит голова, дождливая погода обостряет ревматизм, а при похолодании повышается риск сердечного приступа. Не все из подобных распространенных мнений подтверждается научными исследованиями.

Из-за сырой погоды ноют кости?

В июне 2012 года два десятка австралийцев, страдающих остеопорозом коленных суставов, зарегистрировались на специальном сайте. В личном кабинете каждого была кнопка, на которую следовало нажимать всякий раз, когда они чувствовали боль в суставах больше восьми часов подряд. При этом необходимо было указать, насколько сильно болит.
Эти данные шли ученым из университетов Мельбурна и Сиднея, которые сопоставляли их с показателями температуры, относительной влажности, атмосферного давления и осадков в районе проживания пациента. Также погоду фиксировали и в те дни, когда у испытуемых ничего не болело.
Первые результаты показали: никакой связи между переменой погоды и болями в суставах нет. Тогда решили расширить выборку и продлили проект до июля 2014-го. За это время в исследовании приняли участие свыше трехсот добровольцев, каждый следил за болевыми ощущениями в среднем в течение трех месяцев. Выводы были те же: возникновение боли и ее интенсивность никак не коррелировали с перепадами температур или изменением атмосферного давления.
Одновременно вторая часть исследовательской команды привлекла к похожему проекту почти тысячу добровольцев, жалующихся на постоянные боли в спине. Специалисты наблюдали за ними около двух лет и пришли к аналогичному заключению: поясница болела независимо от того, светило на улице солнце или шел дождь.
Пожилые люди
10 января 2017, 16:31
Врачи: связи между погодой и ревматизмом не существуетДлительные наблюдения за сотнями людей, страдающими от болей в суставах, показали, что все проявления плохой погоды никак не связаны с обострениями артрита или ревматизма.
Работы австралийских ученых полностью согласуются с результатами норвежских специалистов. Те проанализировали девять научных исследований на тему метеозависимости пациентов с артритом и ни в одном не обнаружили стабильно повторяющегося случая влияния погоды на боли в суставах. Впрочем, голландские ученые, два года следившие за двумястами пациентами, утверждают, что такая связь есть. У их испытуемых интенсивность боли в коленях немного увеличивалась при повышении влажности воздуха и атмосферного давления.

Когда начинает болеть голова

На мигрень жалуется каждый седьмой взрослый человек в мире. Точные причины ее возникновения пока неизвестны, хотя есть предположения, что головная боль связана с врожденными особенностями строения нервных клеток. Тем не менее многие пациенты склонны считать, что голова у них начинает болеть исключительно из-за смены погоды.
Немецкие ученые еще в 2010 году показали, что в этом поверье есть рациональное зерно. Они год наблюдали за 20 жителями Берлина, страдающими мигренью, и сравнивали их записи о болевых приступах с метеоусловиями в городе. Примерно у трети испытуемых (шесть человек) боль на самом деле усиливалась в холодные и влажные дни.
Девушка в самолете
14 августа 2018, 15:06
Ученые рассказали, почему женщины чаще страдают от мигрени
Японские ученые похожим образом проверили 34 добровольцев с хроническими мигренями. И действительно, все они начинали жаловаться на сильную головную боль даже при незначительном понижении атмосферного давления. Согласно исследованию канадских ученых, в котором приняли участие двадцать пациентов с мигренью, головная боль, наоборот, давала о себе знать в те дни, когда атмосферное давление было повышенным.
По мнению тайваньских специалистов, проанализировавших записи 66 пациентов, приступы мигрени — результат похолодания. У половины волонтеров зимой голова болела чаще, чем летом. Американские специалисты, напротив, считают, что приступы мигрени учащаются в теплые и влажные дни.

Доказано экспериментом

Слабое место большинства исследований о влиянии погоды на самочувствие — субъективность. Практически все работы основываются на анализе статистики посещений врача или опросах пациентов. Провести клинические испытания по всем правилам, с контрольной и экспериментальной группами добровольцев, непросто. Тем более если речь идет о людях с артритом или хронической мигренью.
Однако немецкие ученые решили попытать счастья. Семьдесят пять совершенно здоровых добровольцев в течение нескольких дней помещали в климатические камеры — специальные устройства, позволяющие моделировать уровни атмосферного давления и влажности. В итоге выяснилось, что пониженное давление и повышенная влажность действительно влияют на человека — он начинает хуже ощущать запахи, но не более того.
Впрочем, влияние некоторых погодных факторов на здоровье подтверждается и без подобных экспериментов. В частности, сразу несколько исследований связывают резкое похолодание с увеличением количества сердечно-сосудистых заболеваний. Японские медики, проанализировав данные 28 тысяч пациентов, показали, что при температуре ниже 18 градусов Цельсия случаи остановки сердца вне больницы увеличиваются на 11 процентов через каждые пять градусов. По данным шведских кардиологов, при отрицательных температурах сердечные приступы возникают на десять процентов чаще.
Больное сердце
19 июля, 02:08
Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов
1000011
Обсудить 0
инсультыинфарктыклиматОткрытия - РИА НаукаРИА Наука
Рекомендуем
Кадр из фильма Конан-варвар
Запретить Шварценеггера и Курта Рассела: Россия получает неожиданный козырь
РИА
Новости
Участники митинга в поддержку отношений с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019
"Найти замену россиянам нелегко". Жители Батуми выступили против НАТО
Кадеты во время мемориальных мероприятий в Варшаве
Как вспоминать начало мировой войны?
Макет резервуара для сжиженного природного газа
Хроническая зависимость: почему США не могут обойтись без российского СПГ
Лента
новостей
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
Отчего загорелись сибирские леса — поджог или стихия
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
Убитые демократией. Как США поступают с мирными жителями при вторжении
Офисный работник
Названы главные признаки профессионального выгорания
Собака породы питбуль. Архивное фото
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Монумент Независимости Украины в Киеве
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Кадр из сериала Игра престолов
"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды
Молния над Московским международным деловым центром Москва-Сити. Архивное фото
В МЧС рассказали, как выжить во время грозы
Назначенный Художественным руководителем Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков во время сбора труппы Табакерки
Машков назвал условие для возвращения в кино
Мама с ребенком
Британские ученые раскрыли новую причину развития аутизма
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:44Экс-президента Судана отпустят из тюрьмы на похороны матери
09:44В МЧС предупредили о ливнях в Хабаровском крае
09:42В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
09:40В Астрахани госпитализировали десять моряков с иранского судна
09:40Власти Лос-Анджелеса расследуют возможный взлом городской базы данных
09:37Уровень воды в реке Ия в Тулуне может подняться на 4,5 метра
09:37Порошенко заявил, что не намерен ни от кого прятаться
09:35МЧС предупредило водителей об опасности поездок в районе Тулуна
09:34В Колумбии изъяли более тонны кокаина, который хотели отправить в Европу
09:33Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал безумием
09:32Генконсул России: число жалоб россиян на сервис в отелях Антальи возросло
09:32В Приамурье пострадавшие от паводка курящие люди получат сигареты
09:24В Петербурге банк выплатит компенсацию клиентке, упавшей с кресла
09:24Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free
09:23В Бурятию на помощь туристам направился вертолет со спасателями из Иркутска
09:22Хакасских спасателей направили в Красноярский край для защиты от пожаров
09:12Блок со спутником "Меридиан" отделился от ракеты "Союз-2.1а"
09:08Минобороны взяло на сопровождение "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан"
09:06Названы главные признаки профессионального выгорания
09:06С космодрома Плесецк стартовала ракета со спутником "Меридиан"
Лента новостейМолния