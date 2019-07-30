"Найти замену россиянам нелегко". Жители Батуми выступили против НАТО

Участники митинга в поддержку отношений с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019

© Sputnik / Shota Nozadze Участники митинга в поддержку отношений с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В минувшие выходные в курортном Батуми состоялся массовый антиправительственный митинг. Причем с пророссийской риторикой. Как изменились общественные настроения в стране через месяц после начала кризиса в российско-грузинских отношениях, разбиралось РИА Новости.

Протест в разгар туристического сезона

На площади Эра в центре Батуми в выходные было многолюдно. Но не из-за отдыхающих на черноморском побережье туристов. Тридцать тысяч горожан вышли на митинг, чтобы выразить властям резкое недовольство.

Невзирая на сорокаградусную жару, собравшиеся несколько часов подряд требовали возобновить прямой диалог с Россией. Демонстранты жестко критиковали воинственную риторику Тбилиси в адрес Москвы и призывали власти не забывать, что Россия остается одним из основных потребителей грузинской продукции.

Напомнили и о том, что туристы из России по-прежнему преобладают в Батуми. "Найти замену российскому рынку нелегко", как ранее отмечал главный олигарх Грузии Бидзина Иванишвили.

В толпе негодовали, что из-за глупого инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым прерывается и без того непростой путь налаживания российско-грузинских связей после войны 2008 года.

Митингующие заявляли, что недавние антиправительственные акции инспирировались оппозиционной партией "Единое национальное движение" и ее беглым основателем Михаилом Саакашвили.

Звучало и еще одно требование: отказаться от участия в военных альянсах и начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией. Митингующие подчеркивали, что антироссийская риторика только вредит налаживанию контактов с Сухуми и Цхинвали.

© Sputnik / Shota Nozadze Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019 © Sputnik / Shota Nozadze Участники митинга с требованием восстановить отношения с Россией в Батуми, Грузия. 28 июля 2019

Альянс патриотов

Митинг в Батуми начался не спонтанно. Инициатором пророссийской акции выступила политическая партия "Альянс патриотов Грузии" — третья по численности в парламенте после правящей "Грузинской мечты" и оппозиционного "Единого национального движения".

Основанная в 2012 году общественными деятелями и журналистами Георгием Ломиа, Ирмой Инашвили, Адой Маршания и Сосо Манджавидзе партия отличается консервативными взглядами, идущими вразрез с политическим курсом страны. Открыто возражает против вступления Грузии в НАТО, Евросоюз и другие "ограничивающие страну альянсы", то есть все, способные помешать диалогу Тбилиси с другими партнерами и прежде всего с Москвой.

"Грузинская мечта" и ЕНД поначалу не воспринимали "Альянс патриотов Грузии" всерьез. Однако местные выборы 2014 года все изменили. За партию проголосовали 4,6 процента избирателей при пороге в четыре процента. Власти и оппозиция с удивлением увидели общественный запрос на консервативные ценности. "Альянс" получил право на государственное финансирование.

© Sputnik / Shota Nozadze Партия "Альянс патриотов Грузии" на митинге в Батуми © Sputnik / Shota Nozadze Партия "Альянс патриотов Грузии" на митинге в Батуми

Успешными для партии были и парламентские выборы 2016 года: пять процентов. "Альянс" вошел в тройку ведущих политических сил страны. Число сторонников росло. Многих привлекало то, что "патриоты" избегают антироссийских высказываний. Более того, налаживание отношений с Москвой — один из главных пунктов в программе партии. Ее члены не раз заявляли, что, как бы власти ни форсировали вступление в НАТО и ЕС, именно Россия остается основным экономическим партнером. За это их, разумеется, называли "агентами Кремля".

После разразившегося в середине июня скандала именно "Альянс патриотов Грузии" первым предпринял попытку начать прямой диалог. Чтобы убедить российские власти не вводить санкции против грузинских товаров и восстановить авиасообщение между странами, шесть представителей "патриотов" отправились в Москву. Итог переговоров с депутатами Госдумы — готовность российской стороны к поэтапному снятию ограничений против Грузии.

Кроме того, грузинские парламентарии обратились к российским коллегам с просьбой помочь установить контакты с абхазскими и южноосетинскими депутатами.

© Sputnik / Shota Nozadze Политический секретарь "Альянса патриотов Грузии" Ада Маршания © Sputnik / Shota Nozadze Политический секретарь "Альянса патриотов Грузии" Ада Маршания

Ставка на туризм, а не НАТО

"Мы должны начать тяжелейший разговор с абхазами и осетинами. До каких пор нам быть так? Кого или чего мы ждем? Кто, как не мы, должны сделать это?" — вопрошала на митинге в Батуми депутат от "патриотов" Ада Маршания.

Вышедшие на площадь жители черноморского курорта встретили ее овациями. Договорились повторить митинг в сентябре, потребовать от властей прислушаться к мнению демонстрантов.

"Мы не хотим враждовать ни с Москвой, ни с Цхинвали и ни с Сухуми, это не значит, что мы уступаем что-то свое. Мы хотим спокойный мирный диалог, который принесет прагматичный результат", — подытожил один из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави.

Однако в это время официальный Тбилиси открывал недалеко от границы с Абхазией военные учения НАТО Agile Spirit 2019, которые проводятся восьмой год подряд и считаются самыми масштабными в черноморском регионе. В этом году в них участвуют армейские подразделения сразу четырнадцати государств альянса.

Учения проходят на военной базе в городе Сенаки, захваченной во время пятидневной войны 2008 года российскими и абхазскими военными. Взлетно-посадочная полоса была разрушена. После войны Сенакскую базу восстановили. Задача НАТО в ходе нынешних учений — укрепить южный фланг ответственности европейского командования альянса.

Мнения опрошенных РИА Новости экспертов и граждан Грузии о том, случайно или нет совпадение пророссийского митинга с учениями НАТО, разошлись.

Некоторые полагают, что идея пророссийского митинга в Батуми в дни учений НАТО принадлежит не "Альянсу патриотов Грузии", а Москве. Указывают на то, что подготовка к демонстрации началась в Батуми вскоре после переговоров "патриотов" с депутатами Госдумы.

Политолог и основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation в Тбилиси Арчил Сихарулидзе советует не искать "руку Кремля" там, где ее нет.