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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free

09:24
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
Международный аэропорт Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Чаще всего туристы покупают в duty free парфюмерию, алкоголь и продукты местных производителей, сообщает Ozon.travel.
Специалисты сервиса опросили 2 300 путешественников и выяснили, на какие товары они готовы потратить деньги в duty free в ожидании рейса.
Чаще всего (38%) туристы перед вылетом покупают парфюмерию, еще 31% респондентов сообщили, что предпочитают приобретать в магазинах национальную еду.
Около 16% опрошенных не покидают магазин беспошлинной торговли без алкоголя. Чаще всего они выбирают крепкие напитки – виски, коньяк.
Сувенирную продукцию предпочитают покупать 8% участников опроса, около 5% запасаются шоколадом, жвачками, мармеладом и печеньем известных производителей.
При этом большинство путешественников (72%) отметили, что готовы потратить в duty free не более ста евро. Каждый пятый (21%) может оставить там до трехсот евро, а 7% – больше тысячи евро.
Всего 2% респондентов признались, что принципиально никогда не посещают duty free.
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