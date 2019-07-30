Эксперты рассказали, что туристы чаще всего покупают в duty free

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Чаще всего туристы покупают в duty free парфюмерию, алкоголь и продукты местных производителей, сообщает Ozon.travel.

Специалисты сервиса опросили 2 300 путешественников и выяснили, на какие товары они готовы потратить деньги в duty free в ожидании рейса.

Чаще всего (38%) туристы перед вылетом покупают парфюмерию, еще 31% респондентов сообщили, что предпочитают приобретать в магазинах национальную еду.

Около 16% опрошенных не покидают магазин беспошлинной торговли без алкоголя. Чаще всего они выбирают крепкие напитки – виски, коньяк.

Сувенирную продукцию предпочитают покупать 8% участников опроса, около 5% запасаются шоколадом, жвачками, мармеладом и печеньем известных производителей.

При этом большинство путешественников (72%) отметили, что готовы потратить в duty free не более ста евро. Каждый пятый (21%) может оставить там до трехсот евро, а 7% – больше тысячи евро.