Убитые демократией. Как США поступают с мирными жителями при вторжении

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Стертая с лица земли страна и десять миллионов погибших — в Афганистане продолжают возмущаться провокационным выпадом Дональда Трампа, заявившего, что армия США способна выиграть затянувшуюся войну за неделю, но не хочет идти на слишком большие жертвы среди населения. Однако американцы умалчивают о том, что при вторжении в другие страны они не пожалели сотни тысяч мирных граждан. О самых кровавых войнах за демократию — в материале РИА Новости.

Несостоявшийся блицкриг

Армия США воюет с талибами в Афганистане уже 18 лет. Операция "Несокрушимая свобода" началась 7 октября 2001-го — меньше чем через месяц после террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Пентагон при поддержке НАТО планировал своего рода блицкриг: за несколько месяцев уничтожить всех экстремистов, захватить главарей террористической организации "Аль Каида"*, ответственных за теракты 11 сентября, и свергнуть режим движения "Талибан"*, контролировавший тогда большую часть страны. Но американская военная машина забуксовала.

Операция "Несокрушимая свобода" обернулась самой длинной войной в истории США. В Афганистане погибли десятки тысяч мирных жителей, почти 2,5 тысячи американских военных и более тысячи военнослужащих международной коалиции. Численность иностранного контингента достигала 140 тысяч человек (в 2010-м).

С января 2015-го Североатлантический альянс объявил в Афганистане новую миссию — "Решительная поддержка". Главная цель — обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Сейчас в Афганистане находятся порядка 14 тысяч военнослужащих США.

И хотя операция считается небоевой, постоянно страдает мирное население. Так, по данным ООН, только в 2018-м в Афганистане погибли 3800 человек, в том числе порядка девятисот детей и подростков. Более семи тысяч раненых. Доклад возлагает ответственность за атаки на антиправительственные силы, но многие эксперты считают, что люди гибнут в результате неправильных действий американских войск и их союзников.

Так, силы коалиции нередко наносят воздушные и ракетные удары по мирным объектам. Боевики зачастую укрываются в жилых домах, больницах или школах. В НАТО в таких случаях не церемонятся и стирают с лица земли здания вместе с боевиками и мирным населением. А порой военнослужащие коалиции устраивают расправы только из-за подозрений в связях в "Талибаном"*, расстреливая десятки афганцев.

Отметим, что миссия ООН фиксирует потери среди мирного населения Афганистана лишь с 2009-го. Каждый год показатели все больше: если в 2009-м было 5,9 тысячи погибших, то в 2015-м — 11 тысяч.

Жестокие "Чарли"

Во время военной операции США во Вьетнаме ситуация была еще хуже.

Американцы потеряли там около шестидесяти тысяч военнослужащих, а в массированных бомбардировках, в результате применения химического оружия, напалма, фосфорных бомб и наземных операций армии США погибло три миллиона вьетнамцев.

Символом жестокости американцев стал один из эпизодов Вьетнамской войны — так называемая резня в Сонгми. Шестнадцатого марта 1968-го солдаты роты "Чарли" 1-го батальона 20-го пехотного полка армии США ворвались в эту небольшую деревню и открыли огонь по крестьянам, убиравшим рис. Убивали всех подряд, не жалея ни стариков, ни детей. Женщин насиловали. За несколько часов погибли 504 жителя Сонгми.

Причину этой атаки точно не установили — возможно, в деревне искали штаб партизан. Другая версия — месть за потери, которые понесла накануне рота "Чарли". Как бы то ни было, деревню полностью уничтожили, спалив дотла.

В Вашингтоне все отрицали. Однако позже были опубликованы фотографии одного из бойцов "Чарли", и военное преступление пришлось признать. Впрочем, осудили только одного военнослужащего, да и тот по особому распоряжению президента Ричарда Никсона отбывал наказание у себя дома.

Повод всегда найдется

Двадцатого марта 2003-го США без санкции ООН под предлогом поиска химического оружия вторглись в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна. Операция "Иракская свобода" началась из Кувейта, где сосредоточилась группировка из 250 тысяч бойцов США, Великобритании и их союзников, более 700 самолетов, 900 танков и 700 бронемашин.

Американцам противостояли около 400 тысяч иракских военнослужащих. Техника у них была в основном устаревшая, советского производства. Нанеся удар крылатыми ракетами по стратегическим объектам и правительственным учреждениям, союзники приступили к наземной операции. Уже через месяц пали крупнейшие иракские города, и 1 мая 2003-го Джордж Буш объявил о завершении военных действий. Разделенная на несколько зон страна погрузилась в многолетний хаос. Партизанская война продолжалась вплоть до 2011-го.

Коалиционные войска потеряли в той войне около пяти тысяч человек. При этом жертвы среди мирного населения были огромны — по данным Всемирной организации здравоохранения, только с 2003 по 2006 год погибли от 150 до 223 тысяч иракцев. Миллионы лишились крова над головой, гуманитарная ситуация в стране до сих пор остается нестабильной.

Судьба Балкан

Еще один пример демократии, навязанной силой, — операция США в Югославии. Двадцать четвертого марта коалиция НАТО во главе с США нанесла ракетные и бомбовые удары по Сербии. Бомбардировки продолжались 78 дней, система военного и административного управления была разрушена, Югославия окончательно развалилась.

Поражая крупные промышленные и военные цели, союзники не забывали и о гражданских объектах. Ежедневно авиация совершала по триста пятьдесят боевых вылетов. На Сербию и Черногорию сбросили более 21 тысячи тонн взрывчатки, атаковав более 900 целей.

Причем использовались и запрещенные типы боеприпасов с радиоактивными примесями — обедненным ураном. Бомбы по неизвестным причинам сбрасывали и просто на жилые кварталы, рынки, больницы.

По оценкам властей Сербии, в бомбардировках погибли порядка трех тысяч человек, в том числе 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек.

© AP Photo / Alastair Grant Бомбардировщик ВВС США В52 на авиабазе в Фэрфорде. 29 марта 1999 © AP Photo / Alastair Grant Бомбардировщик ВВС США В52 на авиабазе в Фэрфорде. 29 марта 1999