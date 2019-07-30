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РИА Новости

Убийство российских журналистов в ЦАР (2018)

04:54
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© Фото : СК РоссииСотрудники СК России приняли участие в следственных действиях на территории ЦАР в связи с расследованием убийства троих россиян
Сотрудники СК России приняли участие в следственных действиях на территории ЦАР в связи с расследованием убийства троих россиян
© Фото : СК России
30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты трое россиян – журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.
Как сообщили в ЦУР, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР.
Однако, как заявили в МИД РФ, никакой сенсации в наличии российских военных инструкторов в ЦАР нет, ведомство еще в марте 2018 года сообщало об отправке инструкторов в эту страну.
Глава ЦУР Андрей Коняхин 29 августа 2018 года заявил, что центр прекратил свою деятельность.
По факту гибели российских журналистов правоохранительные органы ЦАР возбудили уголовное дело. Уголовное дело также было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России.
Как установило следствие, сотрудники интернет-проекта "Центр управления расследованиями" предложили российским журналистам за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов снять документальный фильм на территории Центральноафриканской республики, входящей в десятку наиболее опасных стран мира. Несмотря на это, какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию.
В ходе подготовки сотрудники ЦУР по собственной инициативе обратились к военному корреспонденту Кириллу Романовскому, который сообщил номер телефона так называемого "фиксера" по имени Мартин. В переписке с работниками ЦУР он обещал организовать журналистам на территории страны жилье и водителя.
Российские журналисты прибыли в столицу ЦАР Банги 28 июля 2018 года, на два дня раньше запланированной даты, в связи с чем с Мартином не встречались.
Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. "Фиксер" по имени Мартин в процессе его найма не участвовал. Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет.
30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь. На расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия.
Рядом с телами погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ. В СМИ появлялись сведения о похищении и допросе журналистов перед убийством, но при осмотре их тел были обнаружены только огнестрельные ранения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погибшие журналисты не воспользовались бронежилетами с надписями, идентифицирующими их как сотрудников СМИ.
По данным руководителя ЦУР Андрея Коняхина, при себе у мужчин было около 8,5 тысячи долларов.
7 августа 2018 года погибших журналистов похоронили в Москве.
Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко была посмертно присуждена премия "Редколлегия". Ее денежный эквивалент был передан семьям погибших. Режиссеру Александру Расторгуеву также была посмертно присуждена премия "Лавровая ветвь" за вклад в кинолетопись 2018 года.
В настоящее время расследование уголовного дела по факту гибели российских журналистов на территории Центральноафриканской республики продолжается.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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