Убийство российских журналистов в ЦАР (2018)

Сотрудники СК России приняли участие в следственных действиях на территории ЦАР в связи с расследованием убийства троих россиян

30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты трое россиян – журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.

Как сообщили в ЦУР, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР.

Однако, как заявили в МИД РФ, никакой сенсации в наличии российских военных инструкторов в ЦАР нет, ведомство еще в марте 2018 года сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

По факту гибели российских журналистов правоохранительные органы ЦАР возбудили уголовное дело . Уголовное дело также было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России.

Как установило следствие, сотрудники интернет-проекта "Центр управления расследованиями" предложили российским журналистам за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов снять документальный фильм на территории Центральноафриканской республики, входящей в десятку наиболее опасных стран мира. Несмотря на это, какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию.

В ходе подготовки сотрудники ЦУР по собственной инициативе обратились к военному корреспонденту Кириллу Романовскому , который сообщил номер телефона так называемого "фиксера" по имени Мартин. В переписке с работниками ЦУР он обещал организовать журналистам на территории страны жилье и водителя.

Российские журналисты прибыли в столицу ЦАР Банги 28 июля 2018 года, на два дня раньше запланированной даты, в связи с чем с Мартином не встречались.

Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране. "Фиксер" по имени Мартин в процессе его найма не участвовал. Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет.

30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером тех же суток. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь. На расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что погибшие журналисты не воспользовались бронежилетами с надписями, идентифицирующими их как сотрудников СМИ.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту гибели российских журналистов на территории Центральноафриканской республики продолжается