Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства российских журналистов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал главу МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон максимально ускорить расследование убийства трех российских журналистов в этой стране, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Встреча главы МИД РФ с коллегой из Центральноафриканской Республики прошла сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Лавров обратился с призывом максимально ускорить расследование убийства в ЦАР в июле 2018 года троих российских журналистов", - говорится в сообщении министерства.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
В ЦАР 30 июля 2018 года погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, работавшие над фильмом по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ.
Как заявляли в ЦУР, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности частных военных компаний (ЧВК) в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Глава ЦУР Андрей Коняхин 29 августа заявил, что центр прекратил свою деятельность. СК РФ расследует уголовное дело по статье "убийство".