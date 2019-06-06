Лавров призвал ЦАР ускорить расследование убийства российских журналистов

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал главу МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон максимально ускорить расследование убийства трех российских журналистов в этой стране, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча главы МИД РФ с коллегой из Центральноафриканской Республики прошла сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Лавров обратился с призывом максимально ускорить расследование убийства в ЦАР в июле 2018 года троих российских журналистов", - говорится в сообщении министерства.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

В ЦАР 30 июля 2018 года погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, работавшие над фильмом по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ.