Биография Владимира Зворыкина

Его отец был купцом первой гильдии, торговал хлебом, владел пароходами, возглавлял Муромский общественный банк.

В юности Владимир Зворыкин плавал по Оке на пароходе, принадлежавшем его отцу. На правах юнги во время рейсов помогал чинить и обслуживать электрооборудование.

По окончании реального училища Зворыкин решил углубленно заняться физикой и поступил в Санкт-Петербургский университет, но вскоре перевелся на электротехнический факультет Петербургского технологического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), который окончил в 1912 году по специальности "электротехника".

Во время учебы в институте Зворыкин познакомился с профессором Борисом Розингом (1869-1933) – изобретателем системы телевидения. Увлекшись идей телевидения, молодой инженер некоторое время работал в институте под руководством Розинга, затем уехал во Францию, где проходил стажировку в Коллеже де Франс в Париже у известного физика Поля Ланжевена (1872-1946), изучал рентгеновские лучи.

В 1914 году с началом Первой мировой войны Зворыкин вернулся в Россию, был офицером в подразделениях беспроволочного телеграфа, действовавших на Северо-Западном (позднее Западном) фронте. Затем он получил назначение в петроградскую Офицерскую электротехническую школу (ныне Военная академия связи имени С.М. Буденного).

После февральской революции, не видя возможности работать по своему направлению, Зворыкин в августе 1917 года эмигрировал из России сначала в Лондон, а затем в 1919 году – в США. Первое время он был вынужден довольствоваться бухгалтерской работой в русском посольстве. В 1920 году, выучив английский язык, устроился на работу в отдел радиоламп компании Westinghouse Electric Corporation в Питсбурге, штат Пенсильвания.

В 1923 году он подал патентную заявку на иконоскоп – передающую телевизионную трубку, а в 1924 году на кинескоп – приемную телевизионную трубку. Эти два изобретения составили первую полностью электронную телевизионную систему.

В 1924 году Зворыкин принял американское гражданство , в 1926 году – получил степень доктора философии Питтсбургского университета. В этом же году он возглавил группу молодых инженеров в компании Westinghouse, разрабатывавшую передающую телевизионную камеру и кинескоп.

В январе 1929 года Зворыкин встретился с эмигрантом из России Давидом Сарновым (1891-1971), вице-президентом компании "Радиокорпорация Америки" (RCA), который убедил Westinghouse предоставить изобретателю необходимые ресурсы для исследований в области телевидения.

В 1930 году Зворыкин стал директором электронных исследований фирмы RCA в Камдене, а позже в Принстоне.

В 1931 году Зворыкин создал окончательную конструкцию передающей трубки – иконоскопа, ставшего основой будущей системы электронного телевидения. После практических испытаний новой системы, проведенных в Камдене, телепередающая станция мощностью в 2,5 киловатт была установлена на самом высоком здании Нью-Йорка – Эмпайр-стейт-билдинг. В 1932 году с помощью этой станции стартовала опытная телетрансляция. Заводы компании RCA начали выпуск телевизоров с кинескопом конструкции Зворыкина. Первыми абонентами телевидения стали жители Нью-Йорка и окрестностей в радиусе до 100 километров.

Телевизионная система Зворыкина явилась стимулом для развития телевидения как средства развлечения и образования. Хотя созданный Зворыкиным иконоскоп был позднее вытеснен ортиконом и суперортиконом, он послужил основой для дальнейших важных разработок в области телевизионных камер. Изобретатель также разработал цветную телевизионную систему, на которую получил патент в 1928 году.

Консультации Зворыкина сыграли большую роль в создании систем телевещания в Европе. В 1938 году СССР ввел в действие первую передающую станцию электронного ТВ в Москве. Началось производство телевизоров "ТК-1" с кинескопом Зворыкина.

Во время Второй мировой войны (1939-1945) Зворыкин расширил круг работ , связанных с военной тематикой. Помимо приборов ночного видения в его лаборатории создавались телевизионные бортовые устройства для наведения на цель бомб и ракет, приборы для систем радиолокации и др. Он стал членом Консультативного комитета при ВВС США и работал в подкомитете по научным исследованиям оборонного назначения. В конце войны Зворыкин получил диплом Министерства обороны США и стал членом Академии искусств и наук США.

В 1942 году он стал исполнительным директором лаборатории RCA.

В 1947 году был назначен вице-президентом и техническим консультантом RCA.

1 августа 1954 года Зворыкин вышел на пенсию, ему была присвоена должность почетного вице-президента RCA.

В 1954-1962 годах Зворыкин занимал пост директора Центра медицинской электроники Института медицинских исследований Рокфеллера (ныне Рокфеллеровский университет).

Для исследования химических реакций внутри живых клеток Зворыкиным был создан уникальный микроскоп, воспроизводящий цветное изображение объектов на телевизионном экране. Развитие интегральной микроэлектроники позволило ему реализовать вместе с медиками идею эндорадиозондирования. Зондом при этом методе служила миниатюрная таблетка-радиопередатчик, с помощью которой получали данные о кислотности и других показателях внутренней среды.

Владимир Зворыкин был членом свыше 20 научно-технических обществ, основателем-президентом Международной федерации медицинской электроники и биологической техники.

Зворыкин был автором или соавтором пяти технических книг, более 100 технических статей. Ему принадлежат более 120 патентов на различные изобретения.

Зворыкин был удостоен многочисленных наград. Среди них – премия Морриса Либманна (1934), медаль Румфорда Американской академии наук и искусств (1941), медаль Ламме (1949), медаль Эдисона (1952), медаль Фарадея (1965) и др. В 1966 году он был удостоен высшей научной награды США – Национальной медалью науки. Инженер был награжден французским орденом Почетного легиона и итальянским орденом "За заслуги".

В 2013 году в России Национальной ассоциации телерадиовещателей была учреждена премия имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения. В этом же году в Москве рядом с телецентром Останкино был открыт памятник Владимиру Зворыкину.