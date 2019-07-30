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РИА Новости

Хроническая зависимость: почему США не могут обойтись без российского СПГ

08:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМакет резервуара для сжиженного природного газа
Макет резервуара для сжиженного природного газа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Максим Рубченко. Американское министерство транспорта заказало консалтинговой компании Poten and Partners Inc исследование о том, как США избавиться от российского сжиженного газа. Почему один из крупнейших производителей в мире и нетто-экспортер голубого топлива в обозримой перспективе продолжит импортировать СПГ из России — в материале РИА Новости.

Неправильный газ

Штаты Атлантического побережья, такие как Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсильвания, в период пикового потребления не могут обойтись без закупок российского СПГ.
Только в прошлом году такая необходимость возникала семь раз. В январе, когда на северо-востоке страны ударили аномальные морозы, в порт Бостона прибыли один за другим два танкера с российским СПГ — Gaselys и Provalys, принадлежащие французской компании Engie.
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В июле из-за жары кондиционеры в домах и офисах работали на полную мощность, и американцам пришлось закупить новую партию топлива для электростанций. Двадцать шестого июля газовоз Gaslog Hong Kong доставил на бостонский СПГ-терминал Everett более 100 миллионов кубометров газа с Ямала. Наконец, в ноябре, в преддверии зимы, в Бостоне отшвартовались еще четыре танкера с СПГ, произведенным "Новатэком".
Примечательно, что "Новатэк" и совладелец этой компании Геннадий Тимченко находятся под американскими санкциями. Поэтому сделки проводят через посредников — французские фирмы Engie или Total, малазийскую Petronas и другие. Но факт остается фактом: северо-восточные штаты жизненно зависят от российского топлива.
Понятно, что американцам это очень не нравится. Вашингтонские чиновники наперебой пугают общественность перспективой широкомасштабного энергетического кризиса, если Россия вдруг прекратит поставки.
А население северо-востока страны беспокоит слишком малый объем поставок СПГ из России, из-за чего местным электростанциям в пиковые периоды приходится использовать дорогой и неэкологичный уголь.
Недавно энергетическая компания Exelon объявила о планах построить к 2022 году в Бостоне газовую ТЭС мощностью 2000 мегаватт и даже выкупила у французской Engie СПГ-терминал Everett. Но для реализации проекта необходимо решить главный вопрос — где брать газ.

В тисках "Акта Джонса"

Сложилась абсурдная ситуация: американские СПГ-проекты на побережье Мексиканского залива находятся под угрозой срыва из-за невозможности найти покупателей, а северные штаты вынуждены приобретать сжиженный природный газ за границей. Все дело в принятом почти сто лет назад законе. Согласно "Акту Джонса" перевозки грузов между американскими портами могут осуществлять только суда, "построенные в США, принадлежащие американскому собственнику и с американской командой".
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Этот чисто протекционистский закон защищал судостроителей от иностранных конкурентов и обеспечивал судоходным компаниям монополию на перевозки в территориальных водах. Однако его побочным эффектом стала деградация американского судостроения.
"В то время, когда принимался "Акт Джонса", Япония, Южная Корея и Китай почти не строили судов, но в 2015 году на них приходилось уже 91,4% рынка мирового судостроения по тоннажу, — отмечается в недавнем исследовании Института Катона. — А число судов океанского класса, построенных в США, снизилось с 45 в 1953-м до пяти в 2015-м".
При этом благодаря усилиям профсоюза судостроителей США, одного из самых мощных и влиятельных в стране, количество занятых в отрасли почти не уменьшается. "Значит, производительность труда исключительно низкая, из-за чего американские суда в пять раз дороже зарубежных, — констатируют авторы исследования. — Поэтому судоходные компании, в том числе американские, делают выбор в пользу японских, корейских и китайских судов, которые намного привлекательнее по цене, надежности и срокам постройки".

Выбора нет

Судостроительная отрасль США выживает лишь за счет военных заказов. А в гражданском сегменте у судоходных компаний нет ни одного газовоза. Нет их и в портфеле заказов судостроителей — как и танкеров.
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Доставлять СПГ из Луизианы в Бостон американцы смогут, только отменив "Акт Джонса". Но, как отмечают аналитики из Института Катона, шансы на это мизерны из-за ожесточенного сопротивления судостроительного лобби. Ведь отмена "Акта Джонса" в сегодняшних условиях приведет к тому, что неконкурентоспособные американские компании уступят рынок иностранцам.
Найти выход из этого тупика и призваны консультанты Poten and Partners Inc. По условиям тендера, выигранного компанией, они должны определить, сколько СПГ-танкеров необходимо построить в стране для перевозки топлива из Мексиканского залива в Бостон без нарушений "Акта Джонса", а также конструктивные особенности этих танкеров.
Учитывая нынешнее состояние американского судостроения, на реализацию этих планов потребуются многие годы. И все это время США придется закупать для Бостона импортный СПГ. То есть российский, поскольку по итоговой цене реальных конкурентов у "Ямал СПГ" просто нет.
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