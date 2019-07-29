Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России

ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. В политике по отношению к России президент Украины Владимир Зеленский будет близок к тому, что делал его предшественник Петр Порошенко, считает директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст.

"Люди, присоединившиеся к команде Зеленского и входившие в ближний круг примерно год назад, говорили мне, что видят, как он слушает и учится и двигается в направлении, очень схожем с той политикой, которая установилась за последние несколько лет. Думаю, что мы наблюдаем именно это", - сказал Хербст в понедельник, выступая в Атлантическом совете.

По его мнению, Зеленский пришел во власть с другим подходом, и именно потому предложил тогда провести референдумы об отношениях с Россией и о вступлении в НАТО. С этим же Хербст связывает инициативу восстановления моста в Луганской области. Однако, по его словам, ни одно из этих предложений не получило положительной реакции из Москвы, и потому политика Зеленского сближается с курсом Поршенко.