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РИА Новости

Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400

Вчера, 23:04
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. В госдепартаменте США не комментируют возможные сроки введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и заявляют о "стратегических отношениях" с республикой.
"Важно помнить, что санкции США против Китая в соответствии с (законом) CAATSA были введены через несколько месяцев после того, как Китай получил С-400", - заявил РИА Новости представитель ведомства.
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"Мы не комментируем внутренние обсуждения до принятия решения. Мы по-прежнему привержены нашим стратегическим отношениям с Турцией", - добавил он.
Закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) предусматривает введение ограничительных мер против стран, которые в том числе осуществляют военно-техническое сотрудничество с Россией.
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
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С-400 «Триумф»F-35Государственный департамент СШААмерикаТурцияВ мире
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