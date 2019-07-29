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РИА Новости

СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко

Вчера, 23:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело на экс-президента Петра Порошенко за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей, сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в ГБР.
"Пятнадцатого июля Госбюро расследований открыло новое уголовное дело по заявлению против Петра Порошенко. Производство (дело – ред.) уже внесено в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований – ред.)", - говорится в сообщении.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
26 июля, 17:10
"Просто так не отпустят". Юрист о перспективах нового дела против ПорошенкоСуд в Киеве обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Петром Порошенко. В эфире радио Sputnik юрист в области международного права Марина Силкина объяснила, почему попытки привлечь экс-президента к уголовной ответственности будут продолжены.
По информации издания, заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который с 2015 года находится вне Украины после возбуждения против него уголовных дел.
Заявление Чернушенко касается незаконного вмешательства Порошенко и его окружения в судебный процесс и давление на судей. Дело возбуждено по решению Печерского суда Киева от 8 июля.

Уголовные дела против Порошенко

Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел — в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.
Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Вчера, 18:18
Порошенко покинул Украину вместе с семьей, сообщили СМИ
5580061
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Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У Порошенко преступлений на два пожизненных, а он еще почему-то на свободе.
29 июля, 23:46
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