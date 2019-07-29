СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело на экс-президента Петра Порошенко за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей, сообщило интернет-издание " Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело на экс-президента Петра Порошенко за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей, сообщило интернет-издание " Страна.ua " со ссылкой на источник в ГБР.

"Пятнадцатого июля Госбюро расследований открыло новое уголовное дело по заявлению против Петра Порошенко. Производство (дело – ред.) уже внесено в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований – ред.)", - говорится в сообщении.

По информации издания, заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который с 2015 года находится вне Украины после возбуждения против него уголовных дел.

Заявление Чернушенко касается незаконного вмешательства Порошенко и его окружения в судебный процесс и давление на судей. Дело возбуждено по решению Печерского суда Киева от 8 июля.

Уголовные дела против Порошенко

Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел — в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.

Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.