СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Индия подписала с Россией соглашение на приобретение авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" для вооружения истребителей Су-30МКИ из состава индийских ВВС, сообщает агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
"Подписан контракт с Россией на приобретение ракет Р-27 класса "воздух-воздух", которые будут установлены на самолетах Су-30МКИ ВВС Индии", - заявил источник.
Сообщается, что стоимость контракта составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов).
Р-27 - советская управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности.
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