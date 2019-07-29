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РИА Новости

СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ

Вчера, 22:54
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© AP Photo / Aijaz RahiИстребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре
Истребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Индия подписала с Россией соглашение на приобретение авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" для вооружения истребителей Су-30МКИ из состава индийских ВВС, сообщает агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
"Подписан контракт с Россией на приобретение ракет Р-27 класса "воздух-воздух", которые будут установлены на самолетах Су-30МКИ ВВС Индии", - заявил источник.
Сообщается, что стоимость контракта составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов).
Р-27 - советская управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности.
Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической экспедицией Чандраян-2 с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана. 22 июля 2019
22 июля, 18:35
Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели
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Су-30МКИВВС ИндииРоссияИндияБезопасностьВ мире
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