Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T22:51Z
https://ria.ru/20190729/1556985611.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155557/57/1555575733_0:237:3116:1989_1036x0_80_0_0_8da88c543b910f844d870eeb2b2bac07.jpg
РИА Новости

В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады

Вчера, 22:51
861
© РИА Новости / Стрингер Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Будущий народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что глава пропрезидентской партии Дмитрий Разумков будет спикером Верховной рады IX созыва.
"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук за", - приводит слова Арахамии издание "Обозреватель".
Подведение итогов выборов в Раду Украины
26 июля, 10:22
ЦИК Украины подвел итоги выборов в Верховную раду
По его словам, вице-спикером же планируют назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука. "Скорее всего, будет в должности вице-спикера, он (Стефанчук - ред.) близок к законодательной работе, а тут нужна координационная работа", - завил Арахамия.
Также политик подтвердил, что сейчас на должность главы фракции "Слуга народа" в парламенте есть две кандидатуры: он и глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
20 июля, 19:25
СМИ: партия Зеленского выбрала спикера Верховной рады
221304
Обсудить 0
Партия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
РИА
Новости
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
МИД Франции обеспокоен задержаниями на незаконной акции в Москве
Лента
новостей
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
Истребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре
СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"
Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко покинул Украину вместе с семьей, сообщили СМИ
СБУ заподозрила жителя Херсона в переправке нелегальных мигрантов в ЕС
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич оценил планы по возрождению ряда соединений в Вооруженных силах
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для "борьбы за умы"
Генеральный директор НК Фонд развития моногородов Ирина Макиева. Архивное фото
СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
Досрочные выборы в Верховную раду Украины
На Украине подвели итоги выборов в Раду по одномандатным округам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
Лента новостейМолния