Суданские власти подтвердили гибель пяти человек в ходе акции протеста

КАИР, 29 июл - РИА Новости. Губернатор суданской провинции Кордофан, где в понедельник силы безопасности расстреляли молодежную акцию протеста, подтвердил гибель пяти человек, сообщает суданское информагентство Губернатор суданской провинции Кордофан, где в понедельник силы безопасности расстреляли молодежную акцию протеста, подтвердил гибель пяти человек, сообщает суданское информагентство СУНА

По словам губернатора, акция протеста перестала быть мирной, когда в ряды студентов проникли преступники, спровоцировавшие нападение протестующих на два отделения банков. В сложившихся обстоятельствах полиция была вынуждена применить силу.

Ранее оппозиционный Комитет суданских врачей сообщил, что в ходе мирной акции протеста в городе эль-Абъяд провинции Кордофан силы безопасности применили оружие, погибли, по меньшей мере, пять человек, многие получили ранения.

Сообщалось также, что студенты вышли на улицы с требованием улучшения условий жизни и снижения цен на топливо и хлеб.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.