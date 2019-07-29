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РИА Новости

В Северной Осетии госпитализировали выдворенную из больницы пенсионерку

Вчера, 22:04
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ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Бывшую сотрудницу полиции, пенсионерку из Северной Осетии, выдворенную, по данным соцсетей, из больницы, госпитализировали по поручению министра внутренних дел республики Михаила Скокова, сообщает МВД по региону.
По данным МВД, несколько дней назад в интернете был опубликован материал, в котором рассказывалось о выдворении из республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи 83-летней женщины, нуждающейся в послеоперационной реабилитации. Отмечалось, что одинокая пенсионерка является бывшим сотрудником полиции, сообщили в МВД.
Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
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"По поручению министра внутренних дел по РСО-Алания Михаила Скокова пенсионерка Зарина Харитоновна Гусалова доставлена в клиническую больницу, в кардиологическое отделение. В настоящее время она проходит необходимый комплекс оздоровительных мероприятий. По оценке врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщает ведомство в Instagram.
По данным МВД, женщина действительно с 1964 по 1965 годах проходила службу в ОБХСС МВД в Северной Осетии. Руководство республиканского силового ведомства взяло случившееся с пенсионеркой на особый контроль, отмечено в сообщении.
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