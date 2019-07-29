В Северной Осетии госпитализировали выдворенную из больницы пенсионерку

ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Бывшую сотрудницу полиции, пенсионерку из Северной Осетии, выдворенную, по данным соцсетей, из больницы, госпитализировали по поручению министра внутренних дел республики Михаила Скокова, сообщает МВД по региону.

По данным МВД, несколько дней назад в интернете был опубликован материал, в котором рассказывалось о выдворении из республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи 83-летней женщины, нуждающейся в послеоперационной реабилитации. Отмечалось, что одинокая пенсионерка является бывшим сотрудником полиции, сообщили в МВД.

"По поручению министра внутренних дел по РСО-Алания Михаила Скокова пенсионерка Зарина Харитоновна Гусалова доставлена в клиническую больницу, в кардиологическое отделение. В настоящее время она проходит необходимый комплекс оздоровительных мероприятий. По оценке врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщает ведомство в Instagram