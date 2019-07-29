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РИА Новости

Клинцевич оценил планы по возрождению ряда соединений в Вооруженных силах

Вчера, 21:57
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Современные вооруженные силы России должны быть самодостаточными, восстановление ремонтных подразделений обоснованно, заявил РИА Новости в понедельник член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны восстанавливают в "армейских комплектах" Вооруженных сил России, сообщил ранее командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.
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Военный политолог пояснил, с чем связано возрождение в РФ ряда соединенийВ России возрождают расформированные при Михаиле Горбачеве и Анатолии Сердюкове подразделения. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал это решение.
Ремонтно-восстановительные батальоны дивизий и "армейских комплектов" (типовой комплект соединений и частей родов войск, включаемых в состав общевойсковых (танковых) армий) были расформированы решением бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в 2008 году и позднее, а их функционал передавали на "аутсорсинг". А большинство понтонно-мостовых соединений было расформировано еще раньше, с 1989 года, по решению генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.
"Думаю, что сегодня стало окончательно ясно, что с упразднением понтонно-мостовых полков и отдельных ремонтно-восстановительных батальонов в Вооруженных Силах явно поспешили. Все-таки принципы, на которых строится работа хозяйствующих субъектов, преследующих извлечение прибыли в качестве своей основной цели, - тот же "аутсорсинг" - вряд ли можно автоматически распространять на деятельность Вооруженных сил, что в свое время и пытались сделать", - отметил Клинцевич.
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В результате, по его мнению, был нанесен определенный ущерб способности ВС выполнять свои задачи без помощи сторонних организаций. "В условиях современной войны, когда возможны любые неожиданности и успех операции нередко решают часы, а то и минуты, Вооруженные силы должны быть полностью самодостаточны", - подчеркнул сенатор.
Из этого, полагает законодатель, "прежде всего и исходили, принимая решение о возрождении указанных армейских подразделений".
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Франц КлинцевичРоссияБезопасность
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