МИД Франции обеспокоен задержаниями на незаконной акции в Москве

ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. МИД Франции выражает обеспокоенность в связи с задержаниями участников несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля, и призывает к их освобождению, заявил представитель французского ведомства. При этом французские власти не осуждали действия своей полиции, которая часто применяет слезоточивый газ, резиновые пули, дубинки и водометы против нарушающих общественный порядок демонстрантов, включая участников многочисленных акций "желтых жилетов".

В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.

Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения. Как передавали корреспонденты РИА Новости с места событий, во время несанкционированной акции ее участники распылили перцовый газ из баллончика в сторону правоохранителей, в полицейских также бросили металлическую урну и бутылки с водой. Позже Росгвардия сообщила, что от перцового газа пострадали два ее сотрудника, они "получили ожоги глаз". Накануне акции о ее незаконности и ответственности за организацию, призывы и участие в ней предупреждали прокуратура, полиция и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Значительное число арестов и задержаний последовало за мирными протестами в последние дни в Москве. Состояние здоровья Алексея Навального, задержанного 23 июля, также резко ухудшилось. Франция призывает к их скорейшими освобождению и выражает свою глубокую озабоченность последними событиями", - заявил представилось французского МИД.

Ранее сообщалось, что оппозиционера Алексея Навального доставили из спецприемника в московскую больницу, в терапевтическое отделение, его состояние оценивалось как удовлетворительное. Позже, как рассказали РИА Новости в справочной 64-й городской больницы имени Виноградова, Навального выписали. Симоновский суд Москвы еще 25 июля санкционировал административный арест Навального на 30 суток, ему вменялось повторное нарушение порядка проведения митинга.

Среди организаторов незаконной акции 27 июля в Москве были те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".

Представитель МИД Франции отметил, что Россия как член Совета Европы и ОБСЕ должна, как и другие участники этих организаций, уважать обязательства, касающиеся, в частности, свободы выражения мнений, манифестаций и участие в свободных выборах.

"Франция придает большое значению соблюдению верховенства права. Это параметр является неотъемлемой частью ее политического диалога с Россией, как вновь показали контакты между двумя президентами в Осаке", - добавил представитель французского МИД.