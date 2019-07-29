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РИА Новости

В Самарской области восемь человек пострадали в ДТП

Вчера, 21:39
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САМАРА, 29 июл – РИА Новости. Восемь человек пострадали в понедельник при столкновении двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщила РИА Новости представитель Минздрава региона.
По данным ГУМВД по Самарской области, в 18.15 (17.15 мск) на 26-м километре обводной дороге в Волжском районе столкнулись два легковых автомобиля.
"В результате ДТП восемь пострадавших, среди них двое детей трех и 16 лет", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что пятерых пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу имени Середавина с политравмами в состоянии средней степени тяжести, еще троих - в Кинельскую центральную больницу.
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Самарская областьПроисшествия
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