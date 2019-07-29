Аэропорт в Триполи возобновил работу после обстрела

Второго Каддафи не будет. Почему мятежный генерал проиграл в Ливии

Второго Каддафи не будет. Почему мятежный генерал проиграл в Ливии

Ранее в понедельник аэропорт подвергся обстрелу во время посадки пассажиров в самолет местной авиакомпании, совершавшей рейс в тунисский город Сфакс. Обстрел привел к приостановке работы аэропорта. Рейсы из Турции, Туниса и Египта были переправлены в другие ливийские аэропорты.