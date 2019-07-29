Аэропорт в Триполи возобновил работу после обстрела

КАИР, 29 июл - РИА Новости. Международный аэропорт столицы Ливии Триполи возобновил прием и отправку рейсов после приостановки работы из-за обстрела, говорится на официальной странице воздушной гавани в Facebook.
"Воздушное пространство Международного аэропорта Митиги открыто, авиакомпании начнут выполнять рейсы, запланированные на сегодня", - заявили в воздушной гавани.
Ранее в понедельник аэропорт подвергся обстрелу во время посадки пассажиров в самолет местной авиакомпании, совершавшей рейс в тунисский город Сфакс. Обстрел привел к приостановке работы аэропорта. Рейсы из Турции, Туниса и Египта были переправлены в другие ливийские аэропорты.
Международный аэропорт ливийской столицы регулярно приостанавливает работу из-за ракетных обстрелов. Обстрелы участились после начала масштабных боевых действий в районе ливийской столицы.