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РИА Новости

МИД оценил действия США в рамках палестино-израильского урегулирования

Вчера, 21:21
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Практикуемые американцами односторонние действия при игнорировании международного права не принесут результата в урегулировании палестино-израильской проблемы, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с рассмотрением в Совете Безопасности ООН ближневосточной проблематики.
"В Москве с большой озабоченностью фиксируют сохраняющуюся напряженную ситуацию в процессе палестино-израильского урегулирования, оказавшегося в заложниках односторонних подходов Вашингтона. Еще одним подтверждением этому стало недавнее рассмотрение ближневосточной проблематики в Совете Безопасности ООН. 25 июля США заблокировали принятие Советом Безопасности предложенного делегациями Кувейта, Индонезии и ЮАР проекта заявления для прессы с осуждением сноса палестинских домов в Восточном Иерусалиме", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
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По мнению ведомства, "деструктивная позиция американцев, противоречащая подходам подавляющего большинства членов международного сообщества, еще раз демонстрирует линию, направленную на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования, закрепленной в поддержанных в том числе Вашингтоном резолюциях СБ ООН".
В МИД заявили также, что обратили внимание на выступлении на заседании СБ ООН 24 июля специального представителя США на международных переговорах Джейсона Гринблатта. В его выступлении "не скрывались намеки на бесполезность поиска консенсуса по ближневосточному урегулированию в стенах ООН и никчемность соответствующих резолюций Совета".
"Убеждены, что практикуемые американцами односторонние действия при игнорировании международного права результата не принесут. Они пагубны для перспектив справедливого и долгосрочного урегулирования застарелой палестино-израильской проблемы", - сообщил МИД РФ.
Ранее сообщалось, что израильские войска приступили к сносу домов в палестинской деревне под Иерусалимом, несмотря на протесты правозащитников, местных жителей и властей Палестины, которым де-юре принадлежит контроль над населенным пунктом. Свои действия израильтяне объясняют соображениями безопасности - тем, что здания были построены в непосредственной близости от разделительных сооружений, опоясывающих Западный берег реки Иордан.
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Под снос, судя по материалам, предоставленным правозащитным объединением "Ир Амим", пойдут десять жилых зданий разной этажности - порядка 70 квартир и односемейных домов. Активисты утверждают, что деревня Вади-Хуммус хотя и является фактической частью восточноиерусалимского квартала Сур-Бахир, лежит вне муниципальных границ аннексированного израильтянами города - частично в так называемых зонах А и Б Западного берега, на которые распространяется как минимум гражданский контроль Палестинской национальной администрации.
Защитники деревни пытались обжаловать решение о сносе в израильском верховном суде, но тот принял сторону властей еврейского государства.
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук
17 июля, 12:41
В ХАМАС попросили помощи России в решении палестинского вопроса
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МИД РФРоссияПалестинаСШАИзраильВ мире
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