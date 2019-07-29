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РИА Новости

В Афганистане погибли двое военнослужащих США

Вчера, 21:15
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Двое военнослужащих США погибли в Афганистане, сообщает командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.
Подробности происшествия не приводятся. В сообщении уточняется, что в соответствии с правилами Пентагона имена погибших в бою военнослужащих не сообщаются в течение суток, пока информация не доведена до их ближайших родственников.
Сотрудники правоохранительных органов в Кабуле
27 июля, 17:37
Власти Афганистана заявили о скором начале прямых переговоров с талибами
Сообщение о гибели американских военнослужащих поступило на фоне переговоров, которые ведут США с радикальным афганским движением "Талибан" о заключении мира и выводе войск из страны.
По словам спецпосланника США по Афганистану Залмая Халилзада, межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с "Талибаном".
США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.
Батальон солдат США загружается в военный самолет
24 июля, 17:27
10 миллионов людей за 10 дней. Трамп поразмышлял об уничтожении АфганистанаНа встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом глава Белого дома заявил, что может стереть Афганистан с лица земли. Не делает он этого лишь потому, что не хочет убивать десять миллионов человек.
Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.
США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против талибов и других группировок. Это стало самой долгой по времени операцией военной кампанией США в истории. За эти годы в стране погибли около 2300 американских военнослужащих и сотрудников Пентагона.
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АфганистанТалибанСШАВ мире
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