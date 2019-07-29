В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. "Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
По его словам, украинские власти могут инициировать создание международной площадки для переговоров по Крыму.
"Когда мы говорим о Донбассе, то понимаем, что "минский формат" не идеален, "нормандский формат" не идеален, но они существуют. Есть площадки, где можно обсуждать определенные проблемные вопросы. По Крыму такой площадки, формата или платформы до сих пор не было", — сказал политик в интервью изданию "Сегодня.ua".
По его мнению, к обсуждению статуса российского полуострова следует подключить страны — участницы "нормандского формата", а также Турцию и США. В Киеве считают, что этот шаг якобы сможет быть первым на пути пересмотра принадлежности Крыма.
10 июля, 13:03На Украине за ответ на вопрос "чей Крым?" можно будет сесть. И подумать Давно пора было. Не признать Крым российским, нет. Начать сажать тех, кто это признал. Квалифицированные депутаты Рады в количестве трех человек (Парубий, Сюмар, Ионова) подготовили законопроект. Вопрос известен, ответ – три года лишения. Такое решение.
При этом отсутствие "диалога" по Крыму Кориневич связал с принципиальной позицией Москвы.
Ранее он выступил с призывом ввести санкции против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. В Совфеде в ответ посоветовали Киеву вывести из кризиса собственную страну. В свою очередь, в Госдуме назвали санкции нарциссизмом новой украинской власти.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России. В Москве многократно отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".