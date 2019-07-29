В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма

На Украине за ответ на вопрос "чей Крым?" можно будет сесть. И подумать

Давно пора было. Не признать Крым российским, нет. Начать сажать тех, кто это признал. Квалифицированные депутаты Рады в количестве трех человек (Парубий, Сюмар, Ионова) подготовили законопроект. Вопрос известен, ответ – три года лишения. Такое решение.