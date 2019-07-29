Минюст разработал порядок контроля за лечением осужденных от наркомании

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минюст России разработал порядок осуществления контроля за исполнением осуждёнными обязанности пройти лечение от наркомании, сообщает министерство в понедельник.
Ранее в июне был опубликован закон, вносящий изменения в статью 72.1 УК РФ (Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией – ред.), которым Минюсту России совместно с Минздравом России предоставлено право утверждать порядок осуществления контроля за исполнением обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию осужденными, признанными больными наркоманией.
Сейчас суд в качестве дополнительного наказания может обязать больных наркоманией принудительно лечиться. Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании осуществляют уголовно-исполнительные инспекции. Однако порядок такого контроля до сих пор установлен не был.
"Проектом приказа определяется организация такого контроля уголовно-исполнительными инспекциями, а также устанавливается порядок постановки указанных осужденных на учет и последующего снятия с учета", - говорится в сообщении Минюста.
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