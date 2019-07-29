Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T20:53Z
https://ria.ru/20190729/1556984605.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150902/37/1509023783_0:175:2200:1413_1036x0_80_0_0_7bae2e2d71c6f9eb47b268a940659ca5.jpg
РИА Новости

Минюст разработал порядок контроля за лечением осужденных от наркомании

Вчера, 20:53
260
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минюст России разработал порядок осуществления контроля за исполнением осуждёнными обязанности пройти лечение от наркомании, сообщает министерство в понедельник.
Ранее в июне был опубликован закон, вносящий изменения в статью 72.1 УК РФ (Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией – ред.), которым Минюсту России совместно с Минздравом России предоставлено право утверждать порядок осуществления контроля за исполнением обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию осужденными, признанными больными наркоманией.
Сейчас суд в качестве дополнительного наказания может обязать больных наркоманией принудительно лечиться. Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании осуществляют уголовно-исполнительные инспекции. Однако порядок такого контроля до сих пор установлен не был.
"Проектом приказа определяется организация такого контроля уголовно-исполнительными инспекциями, а также устанавливается порядок постановки указанных осужденных на учет и последующего снятия с учета", - говорится в сообщении Минюста.
24 июня, 08:56
Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании
000001
Обсудить 2
Министерство юстиции РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
На территории почти 50 регионов ввели особый противопожарный режим
РИА
Новости
Сотрудники транспортно-упаковочного комплекса на предприятии по хранению и переработке отработанного ядерного топлива
Физики связали утечку рутения-106 с опытами в Италии
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Главы Верховных судов России и Венесуэлы договорились развивать контакты
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
В ООН представили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Лента
новостей
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий поздравил победителей Международной олимпиады по химии
Жители Байкальска во время подтопления из-за паводка
Мутко посетит пострадавшую от повторного подтопления Иркутскую область
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав делегаций министерской встречи БРИКС в Рио-де-Жанейро. 26 июля 2019
Лавров встретился с представителем генсека ООН по Ираку
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич оценил планы по возрождению ряда соединений в Вооруженных силах
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для "борьбы за умы"
Истребители ВВС Индии Сухой Су-30МКИ во время показательных выступлений на выставке Aero India в Бангалоре
СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Япония хочет стать партнером программы F-35, сообщили СМИ
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
В Госдуме оценили призыв Киева ввести санкции из-за Крымского моста
Горы в Северной Осетии
В Северной Осетии двое альпинистов пострадали во время спуска со склона
В Афганистане погибли двое военнослужащих США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
22:45Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки
22:39СБУ заподозрила жителя Херсона в переправке нелегальных мигрантов в ЕС
Лента новостейМолния