Минюст разработал порядок контроля за лечением осужденных от наркомании

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минюст России разработал порядок осуществления контроля за исполнением осуждёнными обязанности пройти лечение от наркомании, сообщает министерство в понедельник.

Ранее в июне был опубликован закон, вносящий изменения в статью 72.1 УК РФ (Назначение наказания лицу, признанному больным наркоманией – ред.), которым Минюсту России совместно с Минздравом России предоставлено право утверждать порядок осуществления контроля за исполнением обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию осужденными, признанными больными наркоманией.

Сейчас суд в качестве дополнительного наказания может обязать больных наркоманией принудительно лечиться. Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании осуществляют уголовно-исполнительные инспекции. Однако порядок такого контроля до сих пор установлен не был.