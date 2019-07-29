Главы Верховных судов России и Венесуэлы договорились развивать контакты

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Верховного суда (ВС) Венесуэлы Майкель Морено и его российский коллега Вячеслав Лебедев на встрече в Москве договорились развивать рабочие контакты в свете подготовки меморандума о взаимопонимании между ветвями судебной власти обоих стран.

"Обе стороны подтвердили, что будут работать для дальнейшего расширения и укрепления отношений и сотрудничества между высшими судебными институтами двух государств", - говорится в заявлении, опубликованном Морено в Facebook

Отмечается, что во время встречи Морено и Лебедев обменялись идеями в правовой сфере с целью их воплощения в будущем меморандуме о взаимопонимании.