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РИА Новости

Главы Верховных судов России и Венесуэлы договорились развивать контакты

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Верховного суда (ВС) Венесуэлы Майкель Морено и его российский коллега Вячеслав Лебедев на встрече в Москве договорились развивать рабочие контакты в свете подготовки меморандума о взаимопонимании между ветвями судебной власти обоих стран.
"Обе стороны подтвердили, что будут работать для дальнейшего расширения и укрепления отношений и сотрудничества между высшими судебными институтами двух государств", - говорится в заявлении, опубликованном Морено в Facebook.
Отмечается, что во время встречи Морено и Лебедев обменялись идеями в правовой сфере с целью их воплощения в будущем меморандуме о взаимопонимании.
На встрече также присутствовал посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
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Верховный суд РФВячеслав ЛебедевВенесуэлаРоссияВ мире
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