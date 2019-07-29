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РИА Новости

На территории почти 50 регионов ввели особый противопожарный режим

Вчера, 20:41
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим, на время действия которого устанавливаются дополнительные меры пожарной безопасности, уже введен на территории почти 50 регионов страны, сообщает МЧС России.
"Особый противопожарный режим действует на всей территории 24 субъектов, в 23 - частично", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что по информации Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ, природные пожары прогнозировались на территории 38 субъектов.
По данным министерства, наиболее "горимыми" субъектами в стране остаются Красноярский край, Иркутская область и Якутия.
"В результате роста количества очагов и площадей пожаров в данных субъектах отмечается распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока", - подчеркивает ведомство.
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
Вчера, 17:34
Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса
В МЧС России ранее сообщили, что из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично - в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации. По словам первого замминистра МЧС РФ Александра Чуприяна, пожарами охвачено почти 3 миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем их площадь увеличивается.
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