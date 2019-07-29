На территории почти 50 регионов ввели особый противопожарный режим

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим, на время действия которого устанавливаются дополнительные меры пожарной безопасности, уже введен на территории почти 50 регионов страны, сообщает МЧС России.

"Особый противопожарный режим действует на всей территории 24 субъектов, в 23 - частично", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что по информации Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ, природные пожары прогнозировались на территории 38 субъектов.

По данным министерства, наиболее "горимыми" субъектами в стране остаются Красноярский край, Иркутская область и Якутия.

"В результате роста количества очагов и площадей пожаров в данных субъектах отмечается распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока", - подчеркивает ведомство.