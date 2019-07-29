В Госдуме оценили призыв Киева ввести санкции из-за Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что идея Киева ввести санкции против международных компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста, если и будет реализована, то никак не отразится на жизни "на Крымском и под Крымским мостом".

Ранее "постоянный представитель президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич в интервью интернет-изданию "Сегодня" заявил, что Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

"Кто сказал, что президент Украины Зеленский - это Санта-Клаус? Естественно, он верный последователь учения своего предшественника (Петра) Порошенко в отношении Крыма. Поэтому с введением санкций за Крымский мост новая украинская власть даже затянула на пару-тройку месяцев. Впрочем, на жизни полуострова это не отразится. Введут санкции или объявят Крымский мост "нон-грата", или же запретят его изображать на электронных картах - жизнь на Крымском и под Крымским мостом не прекратится: все также будут ехать автомобили, все также под мостом будут проходить корабли", - сказал РИА Новости Бальбек.

Депутат назвал санкции нарциссизмом новой украинской власти, которая "обожает себя в образе верных защитников Украины и с презрением относится ко всему внешнему миру".

"Хотя, надо сказать, что мир вокруг Украины есть, хотя в Киеве об этом, возможно, и не догадываются", - подчеркнул депутат.