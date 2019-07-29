Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T20:38Z
https://ria.ru/20190729/1556984289.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155142/60/1551426020_0:299:3110:2048_1036x0_80_0_0_e3c2468fe6b7ac238551e515f64c1d71.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили призыв Киева ввести санкции из-за Крымского моста

Вчера, 20:38
1198
© РИА Новости / Алексей МальгавкоАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что идея Киева ввести санкции против международных компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста, если и будет реализована, то никак не отразится на жизни "на Крымском и под Крымским мостом".
Ранее "постоянный представитель президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич в интервью интернет-изданию "Сегодня" заявил, что Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
27 июля, 03:23
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
"Кто сказал, что президент Украины Зеленский - это Санта-Клаус? Естественно, он верный последователь учения своего предшественника (Петра) Порошенко в отношении Крыма. Поэтому с введением санкций за Крымский мост новая украинская власть даже затянула на пару-тройку месяцев. Впрочем, на жизни полуострова это не отразится. Введут санкции или объявят Крымский мост "нон-грата", или же запретят его изображать на электронных картах - жизнь на Крымском и под Крымским мостом не прекратится: все также будут ехать автомобили, все также под мостом будут проходить корабли", - сказал РИА Новости Бальбек.
Депутат назвал санкции нарциссизмом новой украинской власти, которая "обожает себя в образе верных защитников Украины и с презрением относится ко всему внешнему миру".
"Хотя, надо сказать, что мир вокруг Украины есть, хотя в Киеве об этом, возможно, и не догадываются", - подчеркнул депутат.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
3171000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФКрымРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
РИА
Новости
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для "борьбы за умы"
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Япония хочет стать партнером программы F-35, сообщили СМИ
Украинские военнослужащие с американскими противотанковыми ракетами Javelin во время парада в Киеве
Киев планирует купить "крупную партию" американского оружия
Лента
новостей
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
В ООН представили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
МИД Франции обеспокоен задержаниями на незаконной акции в Москве
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко покинул Украину вместе с семьей, сообщили СМИ
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперты оценили крайний срок запуска "Северного потока — 2" в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
Шенгенская виза
Посольство России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
В Москве арестовали участника незаконной акции за нападение на полицейского
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"
Сотрудники транспортно-упаковочного комплекса на предприятии по хранению и переработке отработанного ядерного топлива
Физики связали утечку рутения-106 с опытами в Италии
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины проведет совещание по делу Окружного суда Киева
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
22:45Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки
22:39СБУ заподозрила жителя Херсона в переправке нелегальных мигрантов в ЕС
Лента новостейМолния