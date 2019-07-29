В Госдуме оценили призыв Киева ввести санкции из-за Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что идея Киева ввести санкции против международных компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста, если и будет реализована, то никак не отразится на жизни "на Крымском и под Крымским мостом".
Ранее "постоянный представитель президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич в интервью интернет-изданию "Сегодня" заявил, что Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
"Кто сказал, что президент Украины Зеленский - это Санта-Клаус? Естественно, он верный последователь учения своего предшественника (Петра) Порошенко в отношении Крыма. Поэтому с введением санкций за Крымский мост новая украинская власть даже затянула на пару-тройку месяцев. Впрочем, на жизни полуострова это не отразится. Введут санкции или объявят Крымский мост "нон-грата", или же запретят его изображать на электронных картах - жизнь на Крымском и под Крымским мостом не прекратится: все также будут ехать автомобили, все также под мостом будут проходить корабли", - сказал РИА Новости Бальбек.
Депутат назвал санкции нарциссизмом новой украинской власти, которая "обожает себя в образе верных защитников Украины и с презрением относится ко всему внешнему миру".
"Хотя, надо сказать, что мир вокруг Украины есть, хотя в Киеве об этом, возможно, и не догадываются", - подчеркнул депутат.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.