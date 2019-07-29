Движение на МЦД запустят в ноябре

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Движение на центральных диаметрах (МЦД) Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск пустят в ноябре 2019 года. Эту и другие темы развития железнодорожной сети на территории Москвы и области обсудили на заседании координационного совета в Министерстве транспорта России, сообщил телеканал Движение на центральных диаметрах (МЦД) Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск пустят в ноябре 2019 года. Эту и другие темы развития железнодорожной сети на территории Москвы и области обсудили на заседании координационного совета в Министерстве транспорта России, сообщил телеканал "360"

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пассажиропоток пригородного железнодорожного сообщения в Московском регионе сегодня составляет порядка 2 миллионов человек в день.

"В ближайшее время, с 1 августа, если коллеги подтвердят, мы должны запустить четвертый главный путь Москва – Одинцово. В ближайшее время — до Мытищ", – добавил Собянин.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь отметил, что благодаря слаженной работе Москвы и области удалось разгрузить часть сложных направлений, в том числе такие серьезные города, как Реутов, Балашиха, Мытищи, Долгопрудный и Химки.

"Московские центральные диаметры — это тоже качественный и удобный проект для людей. И я уверен, он даст положительный эффект", — подчеркнул Воробьев.

Московские центральные диаметры объединят формат пригородных электричек и метрополитена, создав так называемую систему наземного метро. Общий объем финансирования составляет 529,9 миллиарда рублей.