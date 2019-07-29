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РИА Новости
Новости Подмосковья

Движение на МЦД запустят в ноябре

Вчера, 20:24
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЭлектропоезд "Иволга" на Белорусском вокзале города Москвы
Электропоезд Иволга на Белорусском вокзале города Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Движение на центральных диаметрах (МЦД) Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск пустят в ноябре 2019 года. Эту и другие темы развития железнодорожной сети на территории Москвы и области обсудили на заседании координационного совета в Министерстве транспорта России, сообщил телеканал "360".
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пассажиропоток пригородного железнодорожного сообщения в Московском регионе сегодня составляет порядка 2 миллионов человек в день.
"В ближайшее время, с 1 августа, если коллеги подтвердят, мы должны запустить четвертый главный путь Москва – Одинцово. В ближайшее время — до Мытищ", – добавил Собянин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
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Воробьев: новые ж/д переезды стратегически важны для развития Подмосковья
Глава Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь отметил, что благодаря слаженной работе Москвы и области удалось разгрузить часть сложных направлений, в том числе такие серьезные города, как Реутов, Балашиха, Мытищи, Долгопрудный и Химки.
"Московские центральные диаметры — это тоже качественный и удобный проект для людей. И я уверен, он даст положительный эффект", — подчеркнул Воробьев.
Московские центральные диаметры объединят формат пригородных электричек и метрополитена, создав так называемую систему наземного метро. Общий объем финансирования составляет 529,9 миллиарда рублей.
Проект реализуется в несколько этапов. В скором времени будет запущено движение по МЦД-1 Одинцово – Лобня (2019 год), МЦД-2 Нахабино – Подольск (2019–2020-е и 2024 год), МЦД-3 Крюково — Раменское (2022 год), МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожная (2024 год), МЦД-5 Бирюлево – Болшево (после 2024 года).
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Новости ПодмосковьяСергей СобянинАндрей ВоробьевМосковская область
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